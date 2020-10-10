أسعار مصل الإنفلونزا الموسمية وأماكن توافره

منذ مطلع العام الجاري، يعيش العالم أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" والذي استفحل في عدد من الدول، ومع بداية فصل الشتاء ظهرت تخوفات من ظهور موجة ثانية للفيروس أكثر عنفًا، وبدأت معها الدعوات للحصول على مصل الإنفلونزا السنوي لتقوية المناعة.

ولم يمر سوى أيام على هذه الدعوة حتى بدأت تتردد الكثير من الشائعات حول أضرار الحصول على المصل، ومن ثم بدأت التساؤلات تطرح نفسها، ومنها.. هل يمكن أن يؤدى المصل إلى مشاكل أخرى؟ وأين يتواجد؟ وأسعاره؟ وهو ما سترصده "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، في السطور التالية.

هل نحتاج لمصل أنفلونزا الموسمية هذا العام؟

الإجابة هي نعم، وفقًا لتصريحات الدكتور أحمد رمزي استشاري طب المناطق الحارة والأوبئة لجريدة "الوطن"، قائلًا، إن المصل هذا العام يوفر وقاية ضد 4 سلالات من فيروس الأنفلونزا المنتشرة هذا العام، ويقلل من احتمالية الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، وبالتالي الخلط بينه وبين فيروس كورونا.

وأوضح أن اللقاح يتم تطويره سنويًا من قبل شركات خاصة لتشمل الأنواع الجديدة، ويستغرق إنتاجه 6 أشهر.

وذكر أن اللقاء يُطرح في الأسواق خلال الفترة من شهر أغسطس حتى شهر أكتوبر، ويُفضل أن يؤخذ خلال هذه الفترة قبل التعرض لفيروسات الإنفلونزا.

واستطرد "رمزي"، أن فيروس الإنفلونزا يتطور بسرعة، وقد لا يساعد الحصول على المصل السابق على الحماية التامة من الفيروس، موضحًا أن الجهاز المناعي يبدأ في الاستعداد لمقاومة فاشيات الانفلونزا خلال أسبوعين.

وأكد استشاري طب المناطق، أن المصل آمن تمامًا على الأشخاص البالغين والأطفال من عمر عام، مشددًا على ضرورة حصول بعض الفئات على هذا اللقاح، ومنهم مرضي السكري، والضغط، والأمراض المزمنة، والسرطان حتى لا يقعوا تحت وهم الإصابة بفيروس كورونا.

أسعار مصل الانفلونزا

ووفقًا لأخر بيانات وزارة الصحة المصرية، فإن مصل الإنفلونزا الرباعي متوافر في مراكز تطعيمات المصل واللقاح، بسعر 170 جنيهًا غير شامل خدمة التطعيم ذاته، ويشمل 4 سلالات من فيروس الإنفلونزا، وهو مختلف عن لقاح الإنفلونزا الثلاثي الذي تم توفيره العام الماضي ويشمل 3 سلالات من الفيروس فقط.

أين يتوفر لقاح الإنفلونزا الرباعي؟

يتوافر لقاح الأنفلونزا الرباعي في 11 مركزًا وفرعًا على مستوى الجمهورية بسعر 170 جنيهًا، وهي المراكز التابعة لـ"فاكسيرا" في مختلف محافظات مصر، ومقسمة كالآتي:

محافظة القاهرة

- المركز الرئيسي: 51 شارع وزارة الزراعة، العجوزة، وللتواصل عبر الهاتف على الرقم 0237611111

- فرع الرحاب: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01155666282

- نادي الطيران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01146668440

- نادي القطامية الرياضي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01145556599

- نادي الزهور: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 011212355777

- نادي المعادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01154007720

محافظة الجيزة

- 6 أكتوبر بمستشفى الوادي: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01111102662

- داندي مول: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01121234555

محافظة الإسكندرية

- الوطنية مول - لوران: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604407.

محافظة كفر الشيخ

- مستشفى كفر الشيخ العام: للتواصل عبر الهاتف على الرقم 01117604406.