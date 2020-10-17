دون طابور وتحية علم.. انطلاق العام الدراسي بالمعاهد الأزهرية بالفيوم

انطلق العام الدراسي الجديد بالمعاهد الأزهرية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، وسط قلق المدرسين والأسر من مصير مجهول في ظل وجود فيروس "كورونا" المستجد، بينما حرصت المعاهد على تطبيق أقصى درجات مكافحة الفيروس عبر ترك المسافة اللازمة بين كل طالب والآخر، وارتدائهم الكمامات، مع إلغاء الطابور وتحية العلم لمنع وقوف عدد كبير من الطلاب في مكان واحد لفترة طويلة.

وامتنع الأهالي عن الذهاب رفقة أبنائهم إلى المعهد الأزهري لطلاب الابتدائية بعزبة قلمشاه التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، طبقًا لتعليمات إدارة المعهد لمنع التكدس والتجمعات.

وقال أحمد بكري "مدرس" في تصريحات لـ"الوطن"، إنّهم منعوا الطابور في اليوم الأول لتنظيم الطلاب والتعود على فكرة التباعد الاجتماعي، والحرص على ارتداء الكمامات، خصوصًا أنّ الطلاب تعودواعلى اللعب واللهو والجلوس بأعداد كبيرة رفقة بعضهم البعض، لذا يجب تعويدهم بالتدريج، خصوصًا أنّ الدراسة متوقفة منذ 7 أشهر.

وأشار، إلى أنّه قبل بدء الدراسة اجتمعت إدارة المعهد وقسموا الأدوار فيما بين المدرسين، كل شخص يتولى مسؤولية تنظيم الطلاب في مكان مختلف بين الطابور وأثناء صعود السلالم وفي الفصول.

وكشف، أنه تم تقسيم نظام الدراسة على عدة أيام بالتبادل بين الطلبة، حيث تم تحديد حضور طلاب الصف الأول والثاني والثالث خلال أيام السبت والاثنين والأربعاء والخميس، والصف الرابع والخامس يومي الأحد والثلاثاء فقط.

وعبّر "بكري" عن أمنيته في أن ينتهي ما وصفه بـ"كابوس كورونا" وتعود الحياة إلى طبيعتها، فهم يبذلون جهودًا مضاعفة من أجل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بصورة صحيحة، ودون حدوث أي خلل خصوصًا أنهم أطفال صغار ويصعب السيطرة عليهم.