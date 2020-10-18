5 مستندات لحجز قطعة أرض لبناء "مدفن" في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن 5 مستندات يجب توافرها في المتقدم لحجز قطعة أرض لبناء مقابر "مدفن" في المحافظة.

شروط الحجز:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 30 عامًا.

أن يكون المتقدم مقيمًا بمحافظة الجيزة من واقع بطاقة الرقم القومي أو ما يفيد إقامته بالمحافظة عن طريق تقديم إيصال كهرباء أو مياه أو غاز طبيعي.

ألا يكون سبق تخصيص مدفن له من قبل.

يشترط حضور صاحب الشأن بنفسه أو بتوكيل خاص عند تقديم وسداد قيمة مقدم الحجز، وكذا استكمال باقي الإجراءات للطلبات المستوفاة من سداد باقي القيمة والاستلام أو بتوكيل عام بالإدارة على أن تكون تلك التوكيلات لأقارب من الدرجة الأولى والثانية فقط.

في حال عدم سداد المستحقات المالية في المواعيد المحددة لسدادها يعتبر ذلك عدولًا عن طلب الحجز ويحق للمحافظة إلغاء التخصيص دون التنبيه أو الإنذار أو استصدار حكم قضائي.

يتم تسليم الأرض بعد سداد كامل قيمة مقابل حق الانتفاع طبقًا للجدول المعلن من قبل جهاز الجبانات خلال شهد من السداد، وحال تأخير صاحب الشأن عن الاستلام يتم التنبيه عليه بضرورة الحضور للاستلام خلال أسبوعين، وحال عدم حضوره يعتبر عدولًا منه عن التخصيص ويحق للمحافظة إلغاء التخصيص دون التنبيه أو الإنذار أو استصدار حكم قضائي، مع أحقيته في استرداد مقابل حق الانتفاع مخصومًا منه المصاريف الإدارية.

يتم استخراج التراخيص اللازمة للبناء من الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات بعد سداد الرسوم المقررة خلال أسبوعين من تاريخ الاستلام، على أن يكون الترخيص ساري لمدة عام كامل، وفي حالة عدم البناء في المدة المحددة يعرض الأمر على مجلس إدارة مشروع الجبانات.

يلتزم المنتفع بالبناء خلال 6 أشهر من تاريخ استلامه قطعة الأرض مع تجديدها لمدة 6 أشهر أخرى كحد أقصى مع مصادرة التأمين، وحال عدم البناء خلال المهلة الثانية يتم سحب الأرض دون إنذار مسبق وبعد استصدار قرار سحب وإعادة تخصيص القطعة من السلطة المختصة لمواطن آخر.

على المنتفع مراعاة شروط بناء الجبانة المنصوص عليها في لائحة العمل بالجبانات، ويتم مصادرة التأمين حال عدم الالتزام بالبناء أو عدم إزالة المخلفات الناتجة عن الحفر والبناء.

يجوز التنازل عن قطعة الأرض بعد إتمام البناء وبعد العرض على الجهات المختصة وسداد الرسوم المقررة في لائحة العمل المنظمة للجبانات.

المستندات المطلوبة:

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم متضمنة عنوان الإقامة بالجيزة.

صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي سارية للزوجة.

صورة من قسيمة الزواج.

إيصال مرافق حديث (كهرباء - مياه - غاز).

قيد عائلي.

الشروط المالية

يتم سداد مقدم الحجز بواقع 25% من إجمالي قيمة مقابل حق الانتفاع حال فوز المتقدم.

يتم سداد 75% من إجمالي قيمة مقابل حق الانتفاع خلال 90 يومًا من صدور الموافقة على التخصيص بالمساحة المحددة (دفعة تخصيص)

وفي حالة عدم سداد صاحب الانتفاع باقي مبلغ مقابل حق الانتفاع خلال المدة المذكورة يعتبر تنازل عن حقه في الانتفاع لقطعة الأرض ويتم خصم نسبة 20% من دفعة الحجز والمقدرة بنسبة 25% من إجمالي قيمة مقابل حق الانتفاع.

يتم سداد مبلغ تأمين يساوي 2.5% من إجمالي قيمة مقابل حق الانتفاع يسدد عند الاستلام، على أن يتم رده إلى صاحب حق الانتفاع بعد انتهاؤه من القيام بأعمال البناء وإزالة المخلفات الناتجة عن الحفر والبناء وفقًا لشروط بناء الجبانة المخصص عليها في لائحة العمل بالجبانات.

الشروط العامة:

على المنتفع الالتزام بالبناء خلال الفترة المحددة بعد الحصول على التراخيص اللازمة للبناء من الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات.

يلتزم المنتفع بإزالة إشغالات الطرق بعد الانتهاء من البناء مباشرة وذلك بعد الحصول على تراخيص البناء ويتم رفع تلك الإشغالات بعد البناء.

على المنتفع عدم الإخلال بأحكام قانون الجبانات رقم (5) لسنة 1966 ولائحته التنفيذية وما ورد بكراسة الشروط المعمول بها في هذا الشأن.

إذا ظهر في أثناء الحفر مبان أو أشياء ثابتة أو منقولة فعلى المنتفع إبلاغ الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات فورًا.

يلتزم المنتفع بالمخطط العام في البناء وعدم الخروج عليه، وحال مخالفة ذلك يعاد الوضع لما كان عليه على نفقة المخالف.

يتم مصادرة مبلغ التأمين في الحالات الآتية:

حال عدم بناء المقبرة كاملة خلال المدة المحددة من تاريخ استلام الترخيص.

عدم الالتزام بالرسوم الهندسية والاشتراطات البنائية الصادرة من إدارة الجبانات.

ثبوت عدم صحة أي من البيانات الواردة في استمارة حجز الأرض أو مستندات التنازل للغير.

حال عدم الالتزام بالمخطط العام للجبانات.

حالة عدم إزالة المخلفات الناتجة عن الحفر والبناء.