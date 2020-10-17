"القوى العاملة" تعين 347 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الفيوم 347 شاباً، من بينهم اثنين من ذوى القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1692 من راغبي عمل، فضلًا عن استخراج 664 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار علي أبو الحسن وكيل المديرية، في تقريره للوزير، عما تمّ إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، إلى أنَّ المديرية صرفت في مجال العمالة غير المنتظمة منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لـ56 عاملاً 45 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن تسجيل 53 عاملاً جديداً بالمنظومة.

وفي مجال علاقات العمل تلقت المديرية 15 شكوى عمالية، تمّ تسوية شكوى واحدة منها، وتحويل 6 شكوى للقضاء، وحفظ أخرى، إضافة إلى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلاً عن عمل 3 ندوات توعية للعمال بالمنشآت بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وأضاف مدير المديرية أنَّه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 130 منشأة، وأسفر عن تحرير 20 محضراً، وبحث 8 شكاوى في نفس المجال.

وقال إنَّ المديرية قامت في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، تمّ التفتيش على 304 منشآت ذات الكثافة العمالية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.