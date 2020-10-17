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"القوى العاملة" تبرم اتفاقية عمل جماعية لـ450 عاملا بـ"مضارب رشيد"

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الوطن
10:10 ص | السبت 17 أكتوبر 2020
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة شركة مضارب رشيد، واللجنة النقابية بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية، تحقق شروط ومكاسب عمل ومزايا مالية وعينية أفضل لـ450 عاملًا، وتحقق التوازن بين مطالب العاملين بالشركة وسياستها.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنَّ الاتفاقية نصت على احتفاظ العاملين بالشركة بكل المزايا الواردة بلائحة الشركة، واحتساب المعاش على أساس أجر السنتين الأخيرتين وليس 5 سنوات.

واتفق الطرفان على أنَّ أجور العاملين وعلاواتهم الدورية والعلاوات الخاصة وحوافز الإنتاج والأجور، وكل المزايا الموجودة والتي يتمتع بها العاملون تبقى كما هي منصوص عليها بلائحة الشركة وأحكامها وقانون العمل أيهما أفضل وكذا القوانين المنظمة لذلك.

كما تلتزم الشركة بموجب تلك الاتفاقية بإخطار الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بأجور العاملين فيها والمزايا الأخرى الخاضعة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، وبناء عليه يتمّ احتساب المعاش وكل المستحقات التأمينية، وفقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له.

وقع الاتفاقية عن الشركة حسين محمد أنور بصفته عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وحمدي فتحي التراس، بصفته رئيس مجلس إدارة اتحاد العاملين المساهمين بشركة مضارب رشيد والممثل القانوني للإتحاد ، وخالد عبد اللطيف عيش ، بصفته رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية ، ومحمد أحمد الشناوي ، بصفته رئيس اللجنة النقابية الفرعية للعاملين بالشركة.

وقدم وزير التعليم، الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهم لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء، مما يعود بالنفع على كل منهما. 

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