محافظ شمال سيناء يتفقد العملية التعليمية ويفتتح مجمع الامتحانات

قام اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بتفقد سير العملية التعليمية وانتظام الدراسة في عدد من المدارس في إدارة العريش التعليمية بجانب حضور طابور الصباح، بالإضافة إلى افتتاح المجمع الخدمي للامتحانات ووضع حجر الأساس للمدرسة التكنولوجية اليابانية بالعريش، رفقة اللواء ناير حمدي، نائب رئيس هيئة الابنية التعليمية، وحمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم .

وأكد "شوشة" على أن الدراسة انتظمت في جميع مدارس المحافظة والبالغ عددها 624 مدرسة مقيد بها عدد 114 ألف 675 طالبًا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية علي مستوي المحافظة، خلال تفقده لعدد من الفصول الدراسية بمدارس الشهيد مصطفي يحي جاويش الإعدادية والشهيد علاء الريس الثانوية بنات.

وشدد، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بجانب الحفاظ على التباعد بين الطلاب بمسافة مترين، وارتداء الكمامات الواقية بالنسبة للعاملين بالمدارس والطلاب، والتعقيم المستمر للفصول الدراسية، مؤكدا على أن لمديرية التربية والتعليم الحق في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الطلبة والطالبات.

ووجه "المحافظ" التحية إلى أبناء سيناء: "قام الأجداد بلعب دور كبير خلال حرب أكتوبر المجيدة في معاونة القوات المسلحة"، مطالبا الآباء والأبناء بالتعاون مع الجهات الأمنية لتطهير سيناء من العناصر الإرهابية، مشيرا الى أن مدينة العريش أصبحت أمنه وجرى فيها افتتاح عدد من المشروعات التنموية، مؤكدا على أن كلمة الصباح بالمدارس جاءت عن نصر أكتوبر.

من جانبه أكد حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، على انتظام الدراسه في جميع المدارس علي مستوي الادارات التعليمية الـ6، باستثناء 17 مدرسة في قري قاطية واقطية والمريح والجناين، تم تأجيل الدراسة فيها بقرار من المحافظ، تمهيدًا لقيام قوات الحماية المدنية بتطهيرها من أي أجسام غريبة، حفاظًا على الطلاب.

بدوره أكد اللواء ناير حمدي، نائب رئيس هيئة الابنية التعليمية أن المجمع الخدمي للامتحانات بالعريش على مساحة 3 آلاف متر مسطح، ويضم دور أرضي به المطبعة السرية والمخازن وصالات المتابعة، و3 أدوار علوية تضم قاعات لتصحيح الامتحانات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أن تكلفة إنشاء المجمع والتجهيزات الخاصة به والمرافق بلغت 15 مليون جنيه من صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

وأكد أحمد سالم، مدير هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء، أن المدرسة اليابانية علي مساحة 11.2 ألف متر مربع وتكلفة تقدر بـ 16 مليون جنيه، وتضم 3 أدوار بها 14 فصل تعليمي وقاعات للأنشطة ومساحات خضراء وملعب متكامل.