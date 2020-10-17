كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، تفاصيل طرح 125 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل أول نوفمبر المقبل.

وقال "خطاب" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، إن ذلك يأتي في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية بطرح ربع مليون وحدة سكنية بجانب المستهدف من وزارة الإسكان.

وأضاف أن إعلان الإسكان الاجتماعي 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل يتضمن نوعين من المساحات 75 مترًا و90 مترًا للوحدة، والإعلان الثاني 25 ألف وحدة لمتوسطي الدخل بمساحات من 100 لـ120 مترًا للوحدة، موضحًا أن المشروع سيسلم خلال 36 شهرًا.

وأشار إلى أن مقدم جدية الحجز المطلوب للوحدات البالغة مساحتها 75 مترًا يبلغ 12500 جنيه، بينما للوحدات البالغ مساحتها 90 مترًا 16500 جنيه، موضحًا أن المميز في هذا الطرح هو كثرة عدد المدن حيث يبلغ عددها 12 مدينة.

وذكر أنه توجد ميزة أخرى، وهي مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة 7% تصل إلى 20 عامًا تخفيفًا عن المواطنين.

وأوضح أن الأوراق التي يطلبها البنك تتضمن وثيقة الدخل الشهري إذا كان الشخص يعمل في جهة بالقطاع الخاص أو العام، والإجراءات الأخرى روتينية لا يفعل فيها المواطن شيئًا، لافتا إلى أن تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل الشهري عن طريق رئاسة الوزراء وهو 1500 جنيه شهريًا للمتقدم، ولا يزيد عن 6 آلاف جنيه للأسرة أو 4500 جنيه للأعزب.