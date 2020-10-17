تزامنا مع بدء الدراسة.. الشرطة تؤمن محيط مدارس كفر الشيخ

بدأت قوات الشرطة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء خالد العزب، مدير أمن الأقليم، في تامين المدارس، تزامنًا مع بدء الدراسة في يومها الأول، وجرى تكثيف الدوريات الأمنية أمام مدارس الفتيات، خاصة الإعدادية والثانوية بأنواعها، وتواجد عدد كبير من رجال الأمن وسيارات الشرطة والنجدة حول المدارس، وخاصة مدارس الثانوية الفنية للطالبات لمنع المعاكسات وتحرير محاضر للمخالفين من قبل شرطة مكافحة العنف ضد المرأة.

وأكد مصدر أمني، أن مدير أمن كفر الشيخ، شدد على متابعة التواجد الأمني حول المدارس، والاطمئنان لعدم وجود أي مخالفات أو اختراقات أو احتكاكات، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا كاملا بين رجال الأمن ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل الوزارة.

وأضاف، أن مدير الأمن كلف قسم شرطة المرافق، ومباحث التموين، بالقيام بحملات بمحيط المدارس والجامعات لرفع الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات غير الصحية، مع تعزيز الخدمات الأمنية النظامية وضباط قسم العنف ضد المرأة والآداب والتسول بمحيط الجامعات والمدارس والمعاهد وخاصة مدارس الفتيات، والتصدي لكافة صور التجاوزات ومنع وقوع المشاجرات وظاهرة التحرش بمحيط المدارس.

وتابع المصدر، أنه جرى تكليف مدير إدارة المرور، بالمتابعة الميدانية الشاملة، وتواجد كل الضباط على مدار اليوم، خاصة أثناء الصباح الباكر وأوقات الذروة، بما يكفل سهولة الحركة وانتظامها في ضوء ما هو متوقع من كثافة مرورية، وتكثيف الخدمات في المواقف والتشديد على انتظام العمل فيها، والتنبيه على عمل القطاعات الأمنية بالطرق الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ.

وشدد مدير الأمن، على حسن معاملة المعلمين ومديري المدارس المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي، حرصًا على دورهم التربوي وحفاظا على كرامتهم المهنية والاجتماعية والتعاون معهم في مطالبهم بشأن تحقيق الأمن وحفظ النظام، في ظل انتشار فيروس كورونا، مع التاكيد على منع التجمعات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمتابعة وتكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات، ورفع وإزالة الاشغالات، والمرافق من محيط المدارس والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على إنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب غدا بكافة مدارس المحافظة، وضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المدارس والإدارات التعليمية على مستوى قرى ومراكز المحافظة، مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والمترددين عليها.