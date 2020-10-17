صور.. 464 مدرسة بالوادي الجديد تستقبل طلابها وسط إجراءات كورونا

استقبلت مدارس الوادي الجديد، اليوم السبت، طلابها بأولى أيام العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن اليوم السبت استقبلت 464 مدرسة على مستوى المحافظة طلابها، ووفقًا للخطة الدراسية التي تم وضعها تماشيًا مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتقليل الكثافة الطلابية داخل المدارس من خلال التناوب بين الصفوف الدراسية.

أكد جمال، في بيان له، أن مدارس المحافظة تضم نحو 70 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية المختلفة (الابتدائية-الإعدادية-الثانوية (عام-فني)، حيث جرى وضع خطط الدراسة بكل إدارة تعليمية ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية بتناوب أيام حضور الطلاب للمدرسة.

أشار جمال، إلى جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، لحماية الطلاب وجميع العاملين بالحقل التعليمي.

وفي ذات السياق أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، إنشاء12 مدرسة جديدة تدخل الخدمة هذا العام، ليصل إجمالي عدد المدارس بالمحافظة لـ464 مدرسة، لتقليل الكثافات بالفصول الدراسية وتوفير مناخ تعليمي ملائم لـ 70 ألف طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة.

وأضاف الزملوط، في بيان صحفي، أن مدارس المحافظة استقبلت طلابها بأول أيام العام الدراسي الجديد ووسط إجراءات احترازية وقائية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه أوضح الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه جرى الانتهاء من تسليم الكتب الدراسية وأجهزة التابلت للإدارات التعليمية ومنها للمدارس الثانوية، مشيرًا إلى تطبيق نظام المتابعة إلكترونية لجميع مدارس لأول مرة بالمحافظة، حيث تم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، للوقوف على سير منظومة العمل ومتابعة عمل الموجهين والمتابعين بالمدارس.

وأعلن "جمال"، وضع خطط الدراسة بكل إدارة تعليمية ومراعاة تقليل الكثافة الطلابية تناوب أيام حضور الطلاب للمدرسة، مؤكدا على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب وجميع العاملين.