وكيل البرلمان: المال السياسي ليس ظاهرة مصرية.. ونسبة نجاحه 10% فقط

قال الدكتور سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن المال السياسي ليس ظاهرة مصرية ولكنها عالمية، مشيرًا إلى أنها تتواجد في انتخابات رؤساء الدول، كما أنها من الظواهر الجديدة في مصر خلال الـ15 عامًا الماضية حيث طغى بشكل كبير جدًا.

وأضاف "وهدان"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "TEN"، "أنه بالرغم من ذلك، نجد بعض الدوائر الانتخابية نجح فيها الرجل البسيط الذي نال ثقة المواطنين رغم صرف الآخرين ملايين الجنيهات".

وتابع أن المال السياسي "مبيوصلش"، ونسبة نجاحه لن تتجاوز 10%، خاصة أن المرشحين يتم دراستهم بشكل شديد، حتى بعد حصول المرشح على عضوية مجلس النواب، حيث يكون "تحت الميكروسكوب"، متابعا: "بقينا دلوقتي مكشوفين والناس عارفة كل واحد تاريخه أيه".

وأشار وكيل مجلس النواب إلى "أن المواطنين لديهم موروث تاريخي بأن النائب يقدم الخدمات فقط، وأنه يتواجد في الشارع ويكون همزة الوصل بين الحكومة والمواطنين، هذا مطلوب، ولكن مطلوب أيضًا بتنظيم محدد"، لافتا إلى "أنه من المفترض أن يكون لدى النائب قدر كبير من الوقت ليدرس فيها مشروعات القوانين نظرًا لأهميتها، حيث يرجع العائد لتفعيل القانون على المواطنين".

وتابع: "النائب اللي مكنش بيتواصل مع الناس في أمور مشاكلهم دة محدش هيديله صوته، والنائب اللي اشتغل خدمات خاصة ملهوش دور في المرحلة الجاية"، مقدمًا نصيحة للمرشحين الشباب قائلا: "خدوا خطوات عامة وتبنوا مشروعات عامة، في النهاية دة اللي هيبقى في الآخر".