فى ذكرى أكتوبر.. جامعة بورسعيد تنظم ندوة حول "التنمية السياسية"

نظمت جامعة بورسعيد اليوم ندوة تثقيفية تحت عنوان "دور التنمية السياسية في استكمال التنمية المستدامة 2030 رؤية بورسعيدية للمشاركة السياسية.. الماضي، الحاضر، المستقبل"، وذلك بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد وفي إطار المشاركة المجتمعية للجامعة في التوعية السياسية من خلال قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأقيمت الندوة بقاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي ببورسعيد تحت رعاية الدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد والدكتورة مها عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف من الدكتور أحمد عبد الرحمن القائم بأعمال عميد كلية التجارة، ومقرر الندوة الدكتورة وئام السيد عثمان وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبدأت فعاليات الندوة بالسلام الجمهوري أعقبته آيات من الذكر الحكيم.

ورحبت الدكتورة وئام السيد عثمان، مقرر الندوة ووكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برعاية الدكتور رئيس الجامعة للندوة وتقديم كل الدعم لنجاحها.

كما أشارت إلى الدور الهام الذى يقوم به قطاع خدمة المجتمع للمشاركة فى خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستكمال مشوار النهضة التي تشهدها المدينة الباسلة والعمل دائمًا على غرس قيم الانتماء دعمًا لدورها في الحاضر والمستقبل.

ثم تناولت الندوة كلمة للدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، رحب فيها باللواء الدكتور وائل ربيع، المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية وزميل كلية الحرب العليا، وضيوف الندوة.

وهنأ الشعب المصري العظيم والقيادة السياسية بذكرى انتصار أكتوبر المجيد والدروس المستفادة من هذا النصر العظيم كدرس للأجيال الحالية سطره آباؤنا بدمائهم بحروف من نور.

كما أرسل رسالة طمأنة لـ"أبنائنا الطلاب" وأولياء الأمور للاستعداد الجيد من الجامعة لاستقبال طلابها منذ اليوم الأول من العام الجامعي الجديد ومراعاة كل الضوابط الاحترازية والوقائية لراحة وصحة وسلامة الطلاب.

وألقى اللواء أركان حرب الدكتور وائل ربيع، المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية وزميل كلية الحرب العليا، الضوء على الصفحات المضيئة والمشرفة للعسكرية المصرية العظيمة وما أنجزه الجندي المصري الباسل وقادته الأبطال من بطولات أشاد بها القادة العسكريون على مستوى العالم وما صنعوا من بطولات خلال حرب أكتوبر المجيدة تدرس لأجيال وأجيال قادمة تجعلنا نفخر بجيشنا العظيم.

وحضر الندوة لفيف من رجال وسيدات المجتمع المدني ببورسعيد وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومجلس نقابة العاملين بجامعة بورسعيد.