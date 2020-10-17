طب بنها تستقبل الطلاب الجدد بحوار تفاعلي وسط إجراءات احترازية

استقبلت كلية الطب البشري بجامعة بنها طلابها الجدد، اليوم السبت، في لقاء تفاعلي حول خطة العام الدراسي الجديد في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.

والتقى الدكتور مصطفى القاضي "عميد الكلية" والدكتور محمد جودة "وكيل الكلية لشئون الطلاب" والدكتور حسام أمين "وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة" وأمين الكلية ورئيس اتحاد الطلاب بالدارسين الجدد بمدرج الكلية.

وحرص الدكتور مصطفى القاضي "عميد الكلية" على إدارة حوار تفاعلي مع الطلاب الجدد، لمعرفة ما إذا كان هناك أي معوقات قد تقابلهم أثناء الدراسة والعمل على حلها بأقصى سرعة.

وأشار "القاضي" إلى أنه سيتم توفير الجداول الدراسية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال الدراسة مع التزام الإدارة بحل أي مشكلات قد تواجه أي طالب حتى يتيسر للطلاب الانتظام في الدراسة بالنظام الجديد، كما سيتم تجهيز مدرج دراسي جديد بكافة المستلزمات والأدوات الحديثة اللازمة للدراسة.

وتوجه عميد الكلية بالتهنئة القلبية للطلاب الجدد، متمنيًا لهم عامًا دراسيًا متميزًا وناجحًا، كما أكد على أنه دائمًا متواجد لرعاية الطلاب وحل ما قد يقف أمامهم من عوائق.

وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها، أن إدارة الكلية تبذل قصارى جهدها لتذليل كافة الصعوبات لتوفير عام دراسي متميز وبدون أي معوقات مع الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية في ظل فيروس كورونا حيث التقى بمجموعة من الطلاب الوافدين بالكلية وجرى الاستفسار عن أحوالهم وعما إذا كانت هناك أي معوقات تقابلهم خلال تسجيلهم بالكلية وبدء العام الدراسي الجديد، والعمل على حلها فورًا.

وتفقد "القاضي" خلال الجولة يرافقه الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشؤون الطلاب، والدكتور مدحت رفعت وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور حسام أمين وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع، والدكتور عمرو الدخاخني مسؤول الأنشطة الطلابية، أقسام الكلية والطلاب وقسم الاستقبال ووحدة الأشعة ووحدة علاج السموم والإدمان، وتم الإطمئنان على سير العمل بالمستشفيات واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، كما تفقدوا الامتحانات الخاصة بالدكتوراة بقسم الجراحة العامة والأشعة، والتي أشرف عليها أساتذة من جامعة بنها ومن الجامعات المختلفة.