استعدادا للدراسة.. حملات تطهير وتعقيم مكثفة بمحيط المدارس في الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات مكثفة للقيام بأعمال النظافة والتجميل والتطهير ورفع الإشغالات من محيط المدارس استعدادا للدراسة وحفاظاً على صحة الطلاب وتقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعدادت لاستقبال العام الدراسي الجديد، موجهاً بضرورة التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي ومديرية التربية والتعليم، والأجهزة المعنية لرفع الإشغالات بمحيط المدارس، وإزالة أي معوقات تقف عائقاً أمام دخول الطلاب المدارس، وتوفير المناخ الجيد لأبنائنا الطلاب، وتشجيعهم على الانتظام والحضور إلى المدرسة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالمرور الميداني على المدارس المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وذلك من خلال تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير لمداخل ومخارج وفناء المدرسة والطرقات والفصول ومراجعة الإنارة والوصلات الكهربائية داخل الفصول، فضلاً عن صيانة السباكة والتخت والكراسي والتشديد على انضباط هيئة التدريس.

واستعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد غداً، شنت الأجهزة التنفيذية فى كل من (حى ثان الزقازيق - اولاد صقر- كفر صقر - ديرب نجم - بلبيس- فاقوس - أبوكبير- مشتول السوق- القرين- ههيا – صان الحجر) حملاتها المتواصلة والمستمرة لإنهاء الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد من خلال تكثيف أعمال رفع الإشغالات بمحيط المدارس ورفع تراكمات القمامة من أمام المدارس وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بتطهير وتعقيم المدارس قبل دخول الطلاب وبعد خروجهم حرصاً على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من استعدادات 4 آلاف و450 مدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد، المقرر انطلاقه يوم السبت المقبل لاستقبال ما يقارب مليون و650 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن المديرية انتهت من استلام كتب المراحل التعليمية المختلفة وتسليمها لجميع الإدارت بنسب المخصصات المحددة لها، وكذلك تجهيز جميع المدارس الثانوية العامة على مستوى المديرية بخطوط الفايبر والبنية التكنولوجية والشاشات التفاعلية، مؤكداً الانتهاء من جميع أعمال الصيانة البسيطة اللازمة بالمدارس، مشيراً إلى دخول 56 مدرسة جديدة تضم 1138 فصلًا دراسيًا الخدمة هذا العام بتكلفة مالية بلغت 496 مليون جنيه.