نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الكشف الطبي واستعدادات الدراسة بهندسة شبرا

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية موسعة بكلية الهندسة بشبرا، رافقه خلالها الدكتور أيمن الشهابى عميد الكلية، والدكتور ماهر أدم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وخالد مصطفى مدير عام الكلية.

واطمأن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، على استعدادات الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تفقد الورش وأعمال تطوير المعامل لخدمة الطلاب وشباب الباحثين، بالإضافة إلى أعمال الكشف الطبي على الطلاب الجدد، مشيدًا بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب.

وأكد "سمير" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب تحسبا لفيروس كورونا المستجد.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد أعلن في وقت سابق الطوارئ لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشددًا على أهمية الاستعدادات اللازمة لاستقبال العام الجديد والطلاب، مشيرًا إلى أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسة والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وشدد "السعيد" على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2020/2021، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات مع عمل خطة داخل جميع الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، بمشاركة الطلاب القدامى، مشيرًا إلى ضرورة انتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات لتوضيح الرؤية للطلاب قبل بدء الدراسة.