جامعة بنها: حفل لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة القدامى مع بداية الدراسة

تقدم الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بأطيب التهاني لنواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة التدريس، وجميع العاملين وأبنائه الطلاب وكل منسوبي الجامعة، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020/ 2021، متمنيا لجميع الطلاب التوفيق في دراستهم الجامعية.

كما قدم رئيس الجامعة، الدعوة لكل الطلاب، للمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة الطلابية بكليات الجامعة، التي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.

ويؤكد "السعيد" على ضرورة الجدية من أول يوم دراسة وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة والالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي وتنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم من الطلاب القدامى.

وكان مجلس عمداء جامعة بنها قد اجتماعه، أمس برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وسامية عبد الحميد أمين عام الجامعة وعمداء الكليات والأمناء المساعدين وأعضاء المجلس..

واستعرض " السعيد " خلال الجلسة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد، مؤكدا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل داخل كليات الجامعة مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب وارتداء الكمامات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي 2021 /2020، وإعلان الكليات جداول المحاضرات لجميع الفرق الدراسية، ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات.

من ناحية أخرى، وافق مجلس العمداء فى اجتماعه اليوم، على تشكيل لجنة برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعضوية وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع ومنسق عام الجودة الإدارية والمدير التنفيذى لوحدة إدارة الأزمات وأمين الجامعة المساعد للشئون الادارية ومدير عام الإدارة الطبية لمتابعة الاجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعى.

وقال رئيس الجامعة ان اللجنة سوف تقوم بالمتابعة الميدانية للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بجميع الكليات والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع واتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين

من ناحية أخرى قدم رئيس جامعة بنها، خلال الجلسة التهنئة للدكتور محمد محمدى غانم عميد كلية الطب البيطرى، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة تجديد الاعتماد الأكاديمي للكلية.

وأعرب "السعيد"عن سعادته بتجديد اعتماد كلية الطب البيطرى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، مؤكدا ان جامعة بنها حققت نتائج ملموسة في قطاع الجودة والإعتماد على مستوى الكليات.

يذكر أن كلية الطب البيطرى كانت أول كلية تحصل على الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة بنها وأيضا أول كلية تحصل علي تجديد الاعتماد.