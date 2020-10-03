نائب جامعة بنها يتابع استعدادات الدراسة بكلية التجارة

أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية بكلية التجارة، رافقه خلالها الدكتور مصطفى العبادي عميد الكلية، والدكتور سامي غنيمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف المهدي مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، ومصطفى أبو الدهب مدير عام الكلية.

واطمئن نائب رئيس الجامعة، على استعدادات الكلية بكافة إداراتها للعام الدراسي الجديد وتجهيزات الإدارات الطبية، لاستقبال طلاب الفرقة الأولى وإجراء الكشف الطبي بدءا من غدا الأحد.

وأكد "سمير"، على ضرورة إعلان الجداول الدراسية لجميع الطلاب منذ اليوم الأول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات الدراسية، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، تحسبا لفيروس كورونا.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قد أعلن الطوارئ لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه تم وضع خطة للعمل بجدية من أول يوم دراسة والانتهاء من أعمال الصيانة لجميع المنشآت واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات والقاعات والمعامل، مع مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب.

وشدد "السعيد" على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠م، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات مع عمل خطة داخل جميع الكليات لاستقبال الطلاب الجدد، بمشاركة الطلاب القدامى، مشيرا إلى ضرورة انتهاء الكليات من إعداد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية ونشرها على البوابات الإلكترونية للكليات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة، ضمانًا لحسن سير العملية التعليمية وزيادة الاهتمام بالأنشطة الطلابية، مع التركيز علي إعلاء قيم الإتقان والتفوق واكتشاف المواهب المتميزة ورعايتها، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيزات المدن الجامعية وتسكين الطلاب خلال الأسبوع الأول.

ووجه "السعيد" بضرورة رفع حالة الاستعداد القصوي بالإدارة الطبية لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه تقرر زيادة أعداد الأطباء وأطقم الممرضين بجميع الكليات مع توفير كافة الأدوات والأدوية والأجهزة الطبية (أجهزة السكر وأجهزة الضغط) والمطهرات اللازمة وصرفها للعيادات داخل الكليات، بالإضافة إلى إعداد خطط توعوية بصفة مستمرة للطلاب والعاملين حول الوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف "السعيد"، أنه جار تشكيل لجان طبية للإشراف الطبي على طلاب كل كلية أثناء اليوم الدراسي، وذلك حسب ما تضمنه الجداول الدراسية بجميع الكليات وتوفير كواشف الحرارة لاستخدامها في قياس درجة الحرارة علي بوابات الكليات مع التأكيد على جميع الطلاب بارتداء الكمامات والعمل على توفير ماسكات احتياطية في حالة احتياج الطالب لها.

وأوصى الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، بضرورة الالتزام بالقرارات والتوصيات والقواعد السابق اعتمادها من مجلس الجامعة والخاصة بإجراءات الحماية المدنية والسلامة المهنية، لتأمين المنشآت الجامعية من مخاطر الحريق والتعاون مع أجهزة الدفاع المدني بالجامعة لمراجعة كافة طفايات الحريق، والتأكد من صلاحيتها وأماكن تواجدها.