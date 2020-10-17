غدا.. حفل افتتاح "ملتقى أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة بالأوبرا

يقام حفل افتتاح "ملتقى أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، مساء غد الأحد على المسرح الكبير بدار الأوبرا، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

الحفل يخرجه المخرج وليد عوني ويضم مجموعة كبيرة من الفقرات منها ثنائي العود الشهير غسان ودينا عبدالحميد، وذلك بمشاركه اثنين من أعضاء مؤسسة اولادنا وهم بلال علي آلة السمسميه ومريم النجدي مع الكمان.

يؤدي الأربعة في فقرة موسيقية رائعة السلام الوطني بمزج فني بين آلات العود والكمان والسمسمية.

ومن جهته، أعرب الفنان غسان اليوسف، في تصريحات صحفية عن سعادته بمشاركة "أولادنا ذوي القدرات فرحتهم بعيدهم السنوي الذي يضم العديد من المواهب التي تحتاج لدعم وتنميه مهاراتهم، وهو ما تقوم به المؤسسة"، مؤكّدًا أنَّ خدمة هؤلاء الأطفال واجب وطني وإنساني.

وأكّدت الفنانة دينا عبد الحميد أنَّ السعاده تغمرها لمشاركتها وزوجها "غسان" في افتتاح الملتقى بالسلام الوطني على عود واحد بالدمج مع موهبيتين حقيقيين من ذوي القدرات، موجهة الشكر للمؤسسة لما تقوم به تجاه تلك الفئة ولكل جهات الدولة الداعمة لهذا الحدث الجلل.

جدير بالذكر، أنَّ ملتقى "أولادنا 2020" لفنون ذوي القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.