معهد أزهري يطبق إجراءات صارمة لمكافحة "كورونا" بالفيوم

قال الشيخ عيد محمد عباس عوض، شيخ معهد عزبة قلمشاه الأزهري التابع لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، وموجه بمنطقة إطسا الأزهرية، "إنهم متفائلون ويأملون خيرًا بانتهاء فيروس كورونا قريبًا وعودة الأمور لطبيعتها سواء في التعليم أو الحياة الطبيعية اليومية".

وأشار "عباس" في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى أنهم يتبعون الإجراءات الاحترازية بشدة، وصارمون في تنفيذها من قبل الأهالي وقاية من الفيروس ومنعًا لانتشاره، مؤكدًا أنهم قبل بدء الدراسة شددوا على الأهالي بضرورة الاستجابة لتعليمات المعهد ومن يخالفها لن يتم السماح له بالدخول.

وكشف أنّه غير مسموح بدخول أولياء أمور الطلاب إلى داخل المعهد، ومن يريد إيصال طفله أو طفلته يتركه أمام باب المعهد ولا يدخل إلا في حالة وجود أمر هام يخص الطلاب ويتم السماح له بالدخول بعد ارتداء الكمامة وقياس درجة حرارته وينتهي من الأمر الذي حضر من أجله ثم يخرج فورًا.

وبينّ أنّ إدارة المعهد شددت على أولياء أمور الطلاب قبل بدء الدراسة، بضرورة الحفاظ على نظافة ابنائهم، وشراء الأدوات الصحية الخاصة بهم مثل الكمامات والكحول، بالإضافة إلى إعطاء كل طالب "فوطة وزجاجة مياه وصابونة"، مع التنبيه على الطلاب بعدم أخذ شئ من بعضهم البعض أو عدم المشاركة في زجاجات المياه والفوط والصابون كي لا تحدث أي عدوى بين الطلاب.

وكان العام الدراسي الجديد قد انطلق بالمعاهد الأزهرية بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، وسط قلق وارتياب المدرسين والأسر من مصير مجهول في ظل وجود فيروس كوورنا بينما حرصت المعاهد على تطبيق أقصى درجات مكافحة الفيروس عبر ترك المسافة اللازمة بين كل طالب والآخر، وارتدائهم الكمامات، مع إلغاء الطابور وتحية العلم لمنع وقوف عدد كبير من الطلاب في مكان واحد لفترة طويلة.