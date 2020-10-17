جامعة كفر الشيخ تستقبل طلابها بالتعليم "الهجين" والإجراءات الوقائية

أنهت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقى، استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد، والذي سيبدأ اليوم السبت، حيث جرى الانتهاء من إعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات الدراسية على العام الدراسى الجديد 2020/2021، والانتهاء من إعداد خطة الانتدابات للكليات وتجهيز مستلزمات المعامل الدراسية من زجاجيات وكيماويات لإجراء الشراء الموحد.

وقال "دسوقى"، إنه تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل كما تم تجهيز العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية تيسيرا على الطلاب، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتى تضمنت تطهير وتعقيم المدرجات قبل وبين المحاضرات، ونظام حضور وانصراف الطلاب من الكليات ونظام تلقى الدروس والمحاضرات والتدريبات العملية فى الكليات العملية والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة وتطبيق إجراءات الدخول والخروج على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام والحفاظ على التباعد الجسدى مسافة مترين فى المناطق كثيفة الحركة والتشجيع على التدريس عن بعد، كما شملت الإجراءات تحديد نسبة الطلاب بناء على حجم قاعات التدريس بالجامعة وبالنسبة لتعليم الطلاب الكليات العملية يكون ضمن مجموعات "ثابتة".

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الإجراءات شملت تحديد مسؤول بكل كلية من الإدارة الطبية يتولى التعامل مع حالات الطوارئ ومتابعتها ومراقبة تطبيق إجراءات الصحة والسلامة، متقدماً بتقديم الجداول الدراسية على أن يبدأ اليوم الدراسى من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساءً لزيادة كفاءة المدرجات المركزية وتعظيم الاستفادة منها.

كما وجه رئيس الجامعة بتنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم الهجين بالجامعة والالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، مشيراً إلى أنه جرى تخصيص عيادة طبية داخل كل كلية؛ للتدخل عند حدوث أي طوارئ، ضمن خطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنهم بصدد الانتهاء من خطة التسكين بالمدن الجامعية، خلال العام الدراسي الجديد، وفق ضوابط المجلس الأعلى للجامعات.

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة استعدت أيضا لتطبيق منظومة التعليم الهجين والانتهاء من وضع الجداول الدراسية للكليات وفقا لنظام التعليم الهجين وحضور طلاب الكليات العملية والكليات النظرية، بحيث تكون نسبة الدراسة عن بعد في الكليات العلمية من 30 إلى 40%، وتكون نسبة التعليم وجهًا لوجه من 60 إلى 70%.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات فى المدن الجامعية لاستقبال الطلاب الجدد وطلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة، حيث تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية من صيانة النجارة وتوصيل الكهرباء المياه مشيرا إلى أنه تم تزويد المدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية.

أضاف نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون التعليم والطلاب، أنه جرى تجهيز الاحتياجات المختلفة للمدن الجامعية من جميع الأدوات والمعدات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات فى مجال الإقامة والتغذية بالصورة التى تليق بالجامعة حيث تم طرح جميع الاحتياجات للشراء والتصنيع بالشروط والمواصفات الفنية وطرح مناقصة عامة لتوريد مقررات الوجبات الغذائية مع مراعاة التجديد والتنويع فى الوجبات الغذائية.