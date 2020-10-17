عبدالغفار يفتتح العام الجامعي من حرم جامعة عين شمس وسط تدابير مشددة

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم، يرافقه الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، العام الجامعي الجديد 2020-2021 ، من داخل حرم جامعة عين شمس ، حيث شهد مراسم تحية العلم وسط إجراءات احترازية مشددة .

وتضمت فاعليات افتتاح العام الجامعي معرضاً فنياً مفتوحاً داخل الحرم الرئيسي للجامعة، حيث أشاد وزير التعليم العالي بالمستوى الفني الراقي للطلاب، موجها بضرورة استمرار إقامة معارض فنية يتمّ فيها عرض لوحات الطلاب وإبداعاتهم مع إتاحة حضور المعرض للجمهور العام.

وأوضح وزير التعليم العالي، أنَّ العام الماضي كان عاماً دراسياً صعباً، ولكننا نجحنا في تجاوزه رغم كل الصعوبات، مؤكداً أنَّه أصبح لدينا كوادر مؤهلة لإدارة الأزمات داخل الجامعات.

وأشار إلى أنَّ الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية يأتي في أولوية تحدياتنا خلال العام الجامعي الجديد، لافتاً إلى أنَّه تمّ تشكيل لجان على مستوى الجامعات و الكليات والأقسام داخل كل كلية لتحقق من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف أنَّه في إطار خطة التعليم الهجين تمّ تدريب الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس وإعداد قواعد للبيانات ولازال العمل مستمراً بالتوازي على كافة المستويات؛ حتى نستطيع أن نطبق نظام التعليم الهجين على المدى الطويل.

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أنَّ الجامعة تعمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة وصرامة، حفاظاً على سلامة الطلاب مع تطبيق التباعد الاجتماعي والتشديد على ارتداء الكمامات، إضافة إلى استمرار ندوات وحملات التوعية ورفع درجة الاستعداد الدائم مع توفير المطهرات والمعقمات بشكل مستمر داخل الحرم ، مشيرًا إلى أنَّ الجامعة انتهت من إعداد المناهج الدراسية ورفعها على المنصات التعليمية المختلفة.

وأكّد الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة ستحرص خلال العام الجامعي الجديد على إتاحة فرصة أكبر للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية ولكن وفق ضوابط تحقق سلامة جميع أعضاء المجتمع الجامعي ، بحيث تسير خطتي التعليم الهجين و النشاط الهجين بالتوازي ودون أن تتأثر بأي ظروف صحية عالمية قد تستمر لمدى غير معلوم.

وأضاف أنَّ الجامعة تحرص على تحفيز الطلاب على ممارسة الأنشطة من خلال تقديم مكافآت مادية مجزية إلى جانب الدعم المعنوي و توفير كافة مستلزمات الانشطة الطلابية المختلفة، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ عرض لوحات الطلاب مذيلة بتوقيعهم بمختلف أرجاء الجامعة، مع إهداء وزارة التعليم العالي مجموعة من لوحات الطلاب و أعمالهم الفنية تشجيعاً لهم.

وأوضح أن إدارة تطوير التعليم التابعة لقطاع التعليم والطلاب أعدت بنية تحتية جيدة تسمح بالتعلم الإلكتروني عن بعد مع توفير كل الإمكانيات التكنولوجية اللازمة، لافتاً إلى أنَّ نسبة التعلم عن بعد بالنسبة للتعلم وجهاً لوجه سوف تتراوح من 20% إلى 50% وفقاً لطبيعة الدراسة بكل كلية.