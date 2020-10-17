اليوم.. بدء العام الدراسي الجديد بالجامعات واستعدادت لمجابهة كورونا

تبدأ الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، استقبال طلابها الجدد والقدامى، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2020-2021، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة مرض كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمتمثلة في تركيب بوابات للتعقيم على الأبواب الرئيسية للجامعات والكليات، لتعقيم الطلاب قبل الدخول، فضلأ عن وضع المعقمات والمطهرات للأيدي على جميع مداخل الكليات، بالإضافة إلى حظر دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي دون إرتداء كمامة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة استعدت لاستقبال العام الدراسى الجديد 2020/ 2021 بتطبيق التعليم الإلكترونى، وسط إجراءات احترازية مشدّدة طوال فترة الدراسة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مضيفاً أنه تم وضع خطة للعام الدراسى الجديد 2020/ 2021، فى ظل تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعميمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام الجميع بارتداء الماسكات، والمحافظة على التباعد الجسدى، سواء فى قاعات المحاضرات أو ساحات الجامعة، وإجراء عمليات التطهير بشكل دورى، لتوفير أقصى درجات التأمين والحفاظ على صحة وسلامة جميع منتسبى الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين.

ومن جانبه، أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، قراراً بحظر الدخول لحرم الجامعة، وجميع المعاهد والوحدات والإدارات المختلفة دون ارتداء الكمامة بدءا من اليوم، موضحاً أن القرار يطبق على أعضاء هيئة التدريس بجميع الكليات والمعاهد، والعاملين بها، والإدارات والوحدات المختلفة، وكل الطلاب بكل الكليات والمعاهد.

رئيس جامعة حلوان: كمامات مجاناً للطلاب أول يوم في الدراسة

وكلف "المتيني"، إدارة الأمن الجامعى بتفيذ ذلك، مع تكليف لجنة برئاسة عميد كل كلية أو معهد وعضوية وكيل الكلية أو المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن يرشحه العميد لعضوية اللجنة لمتابعة التنفيذ بكل حزم ودقة.

وقال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة أنهت جميع الإجراءات الإحترازية الكاملة لإستقبال الطلاب العام الدراسي الجديد 2020، موضحاً أنه سيتم وضع بوابات للتعقيم الذاتي أمام أبواب الكليات بالجامعات، فضلاً عن منع دخول الطلاب دون إرتداء الكمامات، بالإضافة إلى توزيع الكمامات مجاناً كأول يوم في الدراسة، على أن يتم التنبيه على الطلاب بضرورة الحضور للجامعة من خلال ارتداء الكمامات، مضيفاً أنه سيتم منع التجمعات و الكثافات الطلابية امام المطاعم و الكافتريات داخل الحرم الجامعي.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن مجلس الجامعة أقر خطة شاملة لموجهة كورونا خلال العام الدراسي الجديد 2020، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً الدورات التدريبية لأعضاء هيئة التدريس و العاملين على المنصات التعليمية لبدء التعامل مع نظام التعليم الهجين 2020.