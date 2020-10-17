انطلاق فعاليات معسكر استقبال الطلاب الجدد بجامعة سوهاج غدا

تنطلق بجامعة سوهاج فعاليات معسكر استقبال الطلاب الجدد والقدامي وبانوراما الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2021 2020، غداً، والذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد الطلاب بمقري الجامعة القديم والجديد في الفترة من 18 حتي 22 من أكتوبر الجاري.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، موضحًا أنَّ المعسكر يقام سنوياً لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بمختلف الكليات، وذلك بهدف تهنئتهم بالعام الدراسي الجديد وتقديم أوجه المساعدة من خلال عقد لقاءات تعريفية عن تاريخ الجامعة وطبيعة الحياة الجامعية، وكذلك أماكن الكليات وأقسامها ونظام الدراسة بها، إضافة إلى التعرف على أهم المباني والإدارات داخل مقري الجامعة القديم والجديد.

وأشار "عزيز"، إلى أنَّ المعسكر يتضمن أفكار ورؤى جديدة تمّ تنفيذها طبقاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي، مشيداً بدور فريق طلاب الجوالة والخدمة العامة البالغ عددهم 160 طالب وطالبة في الاعداد والتنظيم لفعاليات المعسكر، وخاصة في إعداد لوحات توعوية عن فيروس كورونا، تصميم لافتات إرشادية عن الكليات والأقسام، إضافة إلى رسم أسهم ملونة بلون خاص بكل كلية علي الأسفلت، يتبعها الطالب لتسهيل وصوله إلى مقر كليته، إلى جانب إعداد محتوى تنظيمي لكل كلية يوضح اختصاصات كل إدارة وموقعها وأماكن قاعات الدراسة.

وأضاف الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنهَّ تم الاستعداد بشكل مكثف لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي هذا العام، وذلك من خلال تذليل كافة العقبات التي تعترض سير العملية التعليمية، وخاصة مع تطبيق نظام التعليم الهجين ومنظومة التعليم عن بعد، مشيراً إلى أنَّه تمّ وضع خطة شاملة ومستحدثة لتنفيذ الأنشطة الطلابية بشكل يتناسب مع الوضع الحالي، موضحاً مدى أهمية مشاركة الطلاب في مختلف مجالات الأنشطة الطلابية والتي تبرز مواهب وإمكانيات الشباب وتساهم في تنمية قدراتهم وزيادة خبراتهم الحياتية.

ومن جهته، ذكر صبري محمود مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن غدا الأحد سيتمّ الافتتاح لبانوراما الأنشطة الطلابية، وذلك بمقر الجامعة الجديد في تمام الساعة التاسعة صباحاً، يلي ذلك عرض مسرحي لفريق مسرح الجامعة بعنوان "حيطان الدم"، وذلك أمام مبنى المدرجات المركزي بالحرم الجديد، مضيفاً أنَّ المعسكر يتخلله العديد من الأنشطة الرياضية، الفنية، الثقافية، الاجتماعية، وأيضاً مجالات الأسر الطلابية والجوالة، إضافة إلى العرض الفني لفريق كورال الجامعة في اليومي الختامي للمعسكر وتوزيع الجوائز المالية والعينية للطلاب الفائزين في فعاليات المعسكر.