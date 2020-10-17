توقعات الأرصاد الـ72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وأمطار غزيرة

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، "إننا بدأنا نتعمق في فصل الخريف، فبدأت درجات الحرارة الصغري تنتشر في النزول على كل القطاعات ومدن ومحافظات الجمهورية، وبدأنا القول بأن الطقس بالفعل يميل للبرودة في فترات الليل، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنَّه خلال ساعات النهار ما زالت حتى الآن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية ولم تنخفض.

وأكّد أنَّ الطقس ما زال مائلًا للحرارة في فترات النهار على الوجه البحري والقاهرة ومعتدلًا على كل السواحل لشمالية وحار على كل محافظات الصعيد، وأيضًا جنوب سيناء تكون الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء مع الشبورة المائية التي تتكون نتيجة الإستقرار التي تشهده البلاد في هذه الفترة ويكون تأثيرها على السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة، ومناطق من شمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، وبالفعل تكون كثيفة في الصباح الباكر من بعد الفجر وحتى السادسة صباحًا على مناطق من وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية.

وتابع أنَّه خلال الـ72 ساعة المقبلة من الممكن أن نشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بمعدل درجة أو درجتين، وسيعقبه انخفاض مرة أخرى مع نهاية الأسبوع، مشيرا إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار في النصف الثاني من الأسبوع.

وأوضح أنَّه بداية من يوم الخميس المقبل تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض وستصل لدرجات تترواح من 28 إلى 29 درجة مئوية على القاهرة، وسيكون هذا مصحوب بفرص سقوط للأمطار في النصف الثاني من الأسبوع على السواحل الغربية، ولكن يوم الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، والجمعة تبدأ في الدخول في المناطق الداخلية للبلاد وخاصة السواحل الشمالية الغربية، السلوم، مطروح، الإسكندرية، شمال الدلتا وهذه المناطق من الممكن أن تكون معرضة لسقوط أمطار غزيرة مع نهاية الأسبوع.

واستطرد أنَّ القاهرة أيضًا سيكون لها نصيب من سقوط الأمطار مع نهايات الأسبوع تكون متوسطة أحيانًا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة ومن الممكن أن تكون أمطار خفيفة على شمال الصعيد.