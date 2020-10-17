متهمة في حفلة الجنس الجماعي بسيارة المنصورة: متعودة.. وأجهضت 3 مرات

وراء كل واقعة حكاية، أحيانا تكون مأساوية، وأحيانا أخرى تكون مثيرة للفضول والتساؤلات، لكن قضية حفلة الجنس الجماعي داخل سيارة بالمنصورة، كانت تفاصيلها مخزية ومليئة بالشذوذ، وروتها دون حياء إحدى فتيات الليل المقبوض عليهن بصحبة عدد من الشباب، أمام جهات التحقيق التي وجهت إليهم تهم ممارسة الدعارة.

وكشفت فتاة اليل المتهمة في القضية، إنها أجرت 3 عمليات إجهاض بسبب علاقاتها الجنسية المتكررة"، دون أن تنكر ممارسة الدعارة وارتكاب أفعال فاضحة ومخلة بالآداب في الطريق العام داخل سيارة بأحد شوراع المنصورة.

وأضافت المتهمة "رحمة ع.": "كنت مع بمارس الجنس مع شاب اسمه محمود، في العربية، وصاحبتي مي، كانت مع واحد اسمه عبد الرحمن جنبنا برضوا في العربية، أما منال ومحمود كانوا واقفين قدام باب العربية عشان يراقبوا الطريق، عشان محدش يكبس علينا".

كادت أن تمر بسلام كما يحدث في كل مرة، حيث اعتادوا على حفلات الجنس الجماعي داخل السيارات على الطرقات، لكن حدث شيئا غير متوقع، إذ تحدثت المتهمة عن كواليس القبض عليهم قائلة: اللي حصل إن حظنا زفت، وفجأة لقينا أمين شرطة جاي يجري، وفتح الباب ومسكنا".

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهمة الدعارة داخل إحدى السيارات الملاكي، بمنطقة مدينة مبارك في مدينة المنصورة، وقررت حبسهم 4 أيام، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وأشارت تحريات المباحث، إلى أن المتهمين هم: "محمود ر."، 24 عاما، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، مقيم بشارع الجلاء، و"عبد الرحمن ج."، 22 عاما، سائق مقيم بعزبة الشال، بحوزته مطواة، و"محمود .أ" ميكانيكي مقيم شارع سكة سندوب، ومعهم كل من "رحمة ع."، 27 عاما، لا تعمل، مقيمة بشارع المديرية القديمة بالمنصورة، و"مي س."، 22 عاما، لا تعمل، مقيمة بعزبة الشال، و"منال س."، 24 عاما، لا تعمل.

وأفادت التحريات، بأن المتهمين مارسوا الجنس الجماعي عدة مرات سابقة في شوارع جانبية بالمنصورة، حتى ألقى القبض عليهم في الواقعة الأخيرة متلبسين بممارسة الدعارة، وتبين استقلال الشباب والفتيات، سيارة رقم "د ص أ 9431"، ملاكي لانسر حمراء اللون، أثناء توقفها بأحد الشوارع الجانبية بمنطقة تقسيم أبو الليل، في مدينة مبارك دائرة قسم أول المنصورة.

وبالفحص تبين أن المتهم الثالث، سبق اتهامه في 7 قضايا: سلاح أبيض، وخطف ونشل، ومخدرات، والمتهمة الرابعة سبق اتهامها في 4 قضايا: نشل، وتحريض على فسق وزنا، والخامسة سبق اتهامها في قضيتي: تبديد وتحريض على فسق، والسادسة سبق اتهامها في قضيتي مخدرات وآداب.

وأوضحت تحريات المباحث أن المتهم الأول، كان بحوزته 1065 جنيهًا، أثناء توقفه مع الرابعة خارج السيارة، وعثر على باقي المتهمين داخل السيارة، أثناء ممارستهم الجنس الجماعي، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا في محضر الشرطة بممارسة الجنس، بمقابل مادي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14610 لسنة 2020 جنح قسم أول المنصورة.