المرصد المصري: الإعلام القطري اخترق الصحافة الإسبانية للنيل من مصر

نشر المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة جديدة توصلت إلى أن الإعلام القطري وجد ملاذا آمنا جديدا في جنوب أوروبا وتحديدا في أسبانيا بديلا لنشاطها السابق في فرنسا، وذلك بعد ملاحقة حكومة باريس التمويل القطري الخفي داخل أجهزتها الإعلامية أو الموجة لأنشطة خيرية عقب سلسلة من التحقيقات الاستقصائية التي نشرت في الصحف حول حجم الأموال الهائلة التي تضخها قطر للسيطرة على المجتمع الإسلامي في فرنسا ودعم الجماعات الإسلامية الراديلكالية كالإخوان وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وبحسب فضائية "إكسترا نيوز"، أكدت الدراسة أن التحرك القطري نحو إسبانيا ارتبط بزيادة الاستثمارات القطرية في إسبانيا مع توجه الحزب الاشتراكي الحاكم، للتعاون مع قطر سعيا وراء تحرك استثماراتها في أوروبا باتجاه إسبانيا.

كما نشطت إسبانيا بحسب الدراسة في العمل على المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، ولكن المحاولات باءت بالفشل.

ولفتت الدراسة إلى أن قطر وجدت أن الظروف مهيئة بإسبانيا من أجل تنفيذ اختراقها الناعم للصحافة الإسبانية، وبدأت استخدامها في تمرير رسائلها السلبية ضد مصر ودول الرباعي العربي والظروف مواتية للاختراق القطري الإخواني في الإعلام الإسباني الذي يعاني من أزمات مرتبطة بظرف الكساد الاقتصادي الذي تمر به إسبانيا، وفشل الحكومات اليسارية المتعاقبة في معالجته مع توجه الحكومة الحالية للإصلاحات بالتعاون مع أحزاب ليبرالية أخرى في ظل أزمته مع باقي أحزاب اليسار.