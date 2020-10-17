الشناوي عن تطاول المقاول الهارب على منسي: يبحث عن الشهرة ولو على حساب "دم الشهيد"

هاجم محمود الشناوي مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، المقاول الهارب، واصفًا تطاوله على الشهيد أحمد المنسي ومساواته بالإرهابي هشام عشماوي بأنَّه "ضحك كالبكاء"، قائلًا إنَّ المقاول يسعى إلى هذا بعد فشله الذريع في تجييش الناس ومحاولة إيجاد حالة من الثورية المزعومة وحكم أجمع عليه الشعب المصري، مؤكّدًا أنَّه هو من يبني دولته الحديثة، لافتًا إلى أنَّ المقاول الهارب يريد أن يعود للواجهة بأي طريقة ممكنة حتى ولو على حساب دم شهيد.

مدير تحرير الشرق الأوسط عن تطاول المقاول الهارب على المنسي: يؤكد أن "عشماوي" مثله الأعلى

وأضاف "الشناوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنَّ المقاول الهارب بما فعله قد وضع نفسه في الخانة التي احتار الكثيرون في وضعه فيها، فكان البعض ينظر إليه على أنَّه عميل للإخوان أو أنَّه فاسد فاشل يحاول أن يحصل على أي غطاء على فساده.

وأشار إلى أنَّ تصريحات المقاول الهارب الأخيرة وضعته في الخانة الحقيقية التي كان يجب أن يوضع فيها منذ البداية "فهو عميل لقوى إرهابية شديدة التطرف وهي تنظيم الإخوان الذي يعلم الجميع أن كل التنظيمات الإرهابية خرجت من تحت عباءتها، ولذلك ما قاله المقاول يؤكّد أن مثله الأعلى عشماوي".