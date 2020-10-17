تكريم أبناء الشهداء في أول أيام الدراسة بدمياط

استقبلت مدارس محافظة دمياط التي تعمل بنظام الفترتين اليوم السبت، الطلاب والطالبات المحدد حضورهم طبقًا لجداول الحضور، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة للحفاظ على الطلاب.

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كافة قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمتابعة وتكثيف حملات التفتيش والمرور على المدارس للوقوف على الاستعدادات للعام الدراسى الجديد، وتكثيف أعمال النظافة، ورفع وإزالة الإشغالات، والمرافق من محيط المدارس والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وشهد عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم، طابور الصباح بالمدرسة التجريبية الإعدادية بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية وعبدالعليم جمعة مدير عام إدارة دمياط التعليمية.

كما شهد المستشار العسكرى طابور الصباح بمدرسة طارق أبوالفرح بإدارة فارسكور التعليمية، حيث كرم أبناء الشهداء بحضور بكر عيد مدير عام الإدارة.

وكلفت المحافظ مدير المديرية بتقليد أبناء الشهداء وسام التكريم في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد.

وخلال كلمته أعرب وكيل الوزارة عن شكره وتقديره لرجال الجيش والشرطة المصرية لمشاركتهم أبناءهم في بداية العام الدراسي، موجهًا الشكر لجميع الطلاب والعاملين على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد وارتداء الكمامات.

كما تابع انتظام الدراسة بمدرسة دمياط الثانوية العسكرية وتفقد الفصول الدراسية مهنئًا الطلاب والمعلمين بالعام الدراسي الجديد وشكرهم على الالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما أثنى على الدور الذى يقوم به ضباط التربية العسكرية في انضباط المدارس التي يعملون بها.