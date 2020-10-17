طقس الغد: مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 20 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يسود البلاد غدًا الأحد طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد وذلك نهارًا، أما ليلًا فيكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

حركة الرياح غدا

وأشار الخبراء إلى أنَّ الرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء، ويبقى التحذير من الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، تكون كثيفة على مناطق من شمالًا ووسط سيناء.

حالة الملاحة البحرية

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويكون ارتفاع الموج من متر إلى متر وربع المتر، وتكون الرياح شمالية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة من متر ونصف إلى مترين، وتكون الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 31 20

الإسكندرية 31 20

وادي النطرون 32 20

طنطا 32 19

شبين الكوم 32 20

دمنهور 31 19

بلطيم 21 22

مطروح 30 20

السلوم 31 21

سيوة 35 19

بورسعيد 29 23

دمياط 29 23

الزقازيق 31 20

المنصورة 31 20

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 23

العريش28 21

رفح 28 21

رأس سدر 29 20

نخل 30 17

نويبع 32 25

طابا 30 22

كاترين 29 16

الطور 30 23

شرم الشيخ 31 26

الغردقة 33 24

مرسى علم 32 25

الفيوم 32 21

بني سويف 32 21

المنيا 32 20

أسيوط 32 22

سوهاج 34 22

قنا 35 23

الأقصر36 24

أسوان 36 24

إدفو 37 24

أبو سمبل 37 25

الوادي الجديد 36 23

شلاتين 35 25

أبو رماد 34 26

حلايب 32 26

رأس حدربة 33 26