الطقس اليوم السبت 17-10-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس مائل للحرارة نهارا، حيث إنه هناك كثافة في الشبورة المائية صباحا، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

الطقس في مصر

وأضاف الخبراء أن الطقس ليلا، يكون مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية لطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، يكون طقس، السبت، حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، نهارا، معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 26 كم/ساعة، ليلا.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن حالة الطقس اليوم، السبت، إذ يسود طقس مستقر على معظم المناطق، وتكون السماء غائمة جزئياً على مرتفعات مناطق عسير وجازان.