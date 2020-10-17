اعرف "شريحتك" من حجم استهلاكك في فاتورة الكهرباء الشهرية

تنقسم شرائح استهلاك الكهرباء بالنسبة للقطاع المنزلي إلى 7 شرائح، وتختلف كل واحدة عن الأخرى من حيث التعريفة الخاصة بها.

وتدرج الشرائح المنزلية من الأدنى للأعلى وفق حجم الاستهلاك، بحيث تُحدد قيمة الفاتورة الشهرية بناء حجم الاستهلاك والشريحة التي يقع بها العميل.

أسعار شرائح الكهرباء التي تم تطبيقها بدأ من يوليو الماضي:

- الشريحة الأولى

من صفر إلى 50 كيلو وات "38 قرشا بدلا من 30 قرشًا".

- الشريحة الثانية

من 51 إلى 100 كيلو وات "48 قرشا بدلا 40 قرشًا".

- الشريحة الثالثة

من صفر حتى 200 كيلو وات "65 قرشا بدلا من 50 قرشًا".

- الشريحة الرابعة

من 201 إلى 350 كيلو وات "96 قرشا بدلا من 82 قرشًا".

- الشريحة الخامسة

من 351 إلى 650 كيلو وات "118 قرشا بدلا من 100 قرشًا".

- الشريحة السادسة

من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم "118قرشًا".

الشريحة السابعة

- من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشًا".

تسهيلات للمواطنين لسداد مديونياتهم بالتقسيط

وكانت أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 بمختلف أنحاء الجمهورية، بضرورة تقديم كل أشكال التسهيلات للمواطنين لسداد مديونياتهم بالتقسيط وبدون فوائد بالنسبة لصغار المشتركين، علاوة على تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.

وأكدت الوزارة، أن أخطاء الفواتير أصبحت غير واردة بنسبة ملحوظة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، الذي يعتمد على التقاط صورة لعداد وإرسالها أونلاين لشركات التوزيع بدون تدخل عنصر بشري.