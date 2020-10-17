مستشار رئيس الجمهورية: دعم السيسي للمشروعات الرقمية ساعد في التطور

قال الدكتور عبدالوهاب غنيم، مستشار رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، إن العالم كله حكومات وشركات تتجه إلي التحول الرقمي لتقديم خدماتها للمواطنين والمتعاملين معها.

وأكد "غنيم"، خلال مداخلة حواره مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر 2"، أن العالم كله يتجه من الاقتصاد التقليدي إلي الاقتصاد الرقمي، ومن التجارة التقليدية إلي التجارة الرقمية الإلكترونية، إذا هناك توجه عام عالمي إلي الرقمنة.

وتابع أن العالم كله لم يتجه للتحول الرقمي منذ 20 سنة، لأنه لم تكن تتوافر الأدوات والأساليب التي تساعد في ذلك، وعلى سبيل المثال "عدد سكان العالم حوالي 8.7 مليار شخص يملكون أكثر من 9 مليار هاتف محمول، تستطيع من خلاله أن تتواصل به مع كل سكان العالم، وحوالي 5 مليار شخص مشتركين في الإنترنت، ونستطيع التواصل معهم من خلال الإيميل أو التطبيقات المختلفة، وحوالي 4 مليار شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، ولولا هذه الأدوات لم يمكن الدخول في التحول الرقمي، علاوة على أنه يجوب العالم مئات الآلاف من الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والإنترنت وآلاف الكبلات البحرية في قاع المحيطات والبحار لنقل البيانات".

واستطرد أن مصر مركز رئيسي في كل الكابلات البحرية القادمة من اليابان، والصين، والهند، ودول شرق آسيا، والتي تمر من خلال قناة السويس إلي أوروبا وهي التي ستنشيء إليها صناعة البيانات في المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مؤكدا أن كل هذه الأدوات مهمة ما لم تكن هناك إرادة سياسية قوية لكانت كل هذه الأدوات ضعيفة.

وأكمل "أننا في مصر حبانا الله بالرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يحدث نقلة تنموية اقتصادية شاملة في جميع المجالات ويسير نحو التقدم وسيجعل مصر في مصاف الدول الكبري ودولة محورية رئيسية في أفريقيا والشرق الأوسط".