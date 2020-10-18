حظك اليوم الأحد 18-10-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تعرف الأبراج بأنّها تقسیمات للدائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، ويبلغ عدد الأبراج على دائرة البروج 12 برجًا، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط للمستقبل وتحسن إدارة أموالك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بألا ترفض المشورة وفي نفس الوقت لا تستجب لمحاولات استفزازك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تخفف من انفعالاتك ولا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

رغم الإرباكات تستطيع أن تتجاوز خلافا عابرا مع شركاء الحياة إذا أقمت وزنا لرغبات شريكك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ساندي، ويوافق تاريخ ميلادها 22 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الشمس تدعمك وتساعدك على تحقيق النجاح.. تحقق مكاسب وتستدرك الأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة.. يمنحك نشاطا وطاقة عاطفية وبدنية، فقط احترس من التسرع والاندفاع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك أن تتغلب على العقبات وتظهر اليوم مرونة ولباقة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات، القمر في منزل الحب يمدك بكل الطاقة العاطفية التي تساعدك على أن تبدو ودودا وتكسب الثقة ويتبعك الآخرون لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر يطالبك اليوم باليقظة والحفاظ على اللباقة في الإقناع وينفعك ذلك لتوطيد علاقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد تخوض جدالا وعليك بالتسامح والمرونة تجنبا للصدام وحفاظا على روح التعاون والتكامل مع الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالطاقة والحماس مما يحقق لك فائدة أو يدر عليك مالا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تعدك بالاقتراب من الأحباب وتسعد بحبهم وتقديرهم.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بالمسائل المالية والمهنية، فقط راجع جيدا خطواتك تفاديا للخطأ.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس ببرجك تمنحك سحرا ويقظة، فقط اليوم لا تتسرع في الكلام أو في إعطاء وعود .

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك على مجابهة العقبات من أجل القيام بخطوات بناءة على طريق تقدمك بشرط أن تعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك ساحرا وتستطيع أن تجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أشهر مواليد برج العقرب الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

عليك بدراسة كل شيء وكل شخص بدقة وراقب جيدا المحيطين بك واحرص على السرية والكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الصحة السلبي وعليك أن تتمسك بالسلام النفسي فالصحة تشمل البدن والروح.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميرفت أمين الذي يوافق تاريخ ميلادها 24 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يعدك بأجواء إيجابية تبعث فيك القدرة على تخطي العقبات.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. اليوم تُظهر حماسا واهتماما بمن حولك وتخيم الرومانسية على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان كمال الشناوي الذي يوافق تاريخ ميلاده 26 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر وعطارد معاكسان وعليك أن تتأنى وكلما كنت مرتبا في أفكارك كلما كنت مقنعا ومبدعا.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

قد تميل نحو مراجعة حياتك وخبراتك ويساعدك ذلك على تحديد ما ترغب به وتسعد به فعلا.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان نجيب الريحاني الذي يوافق تاريخ ميلاده 21 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمدك بالقدرة على تحقيق مكاسب وتصيب أهدافك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والخلافات.. القمر بمنزلك التاسع مما يجعل الوقت مناسبا للسفر والترحال ويجذبك كل جديد وتستمتع بوقتك مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة تحية كاريوكا، ويوافق تاريخ ميلادها 22 فبراير.