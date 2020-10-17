محافظ الإسكندرية يبحث تفعيل خط الطيران المباشر مع باڤوس القبرصية

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، فيدوناس فيدونوس عمدة مدينة باڤوس القبرصية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات اتفاقية إنشاء خط الطيران المباشر الذي يربط بين المدينتين، بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ أن إنشاء خط الطيران سيسهم بشكل كبير في تنشيط السياحة وغيرها من المجالات الحيوية، لاسيما أن كلا المدينتين مركز سياحي في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما أكد على تفعيل بنود اتفاقية التآخي بين الجانبين الذي تؤكد على عمق العلاقات بين مصر وقبرص، وبين الإسكندرية وباڤوس.

ورحب بكافة أشكال التعاون التي من شأنها تعزيز العلاقات والخطط المستقبلية بين المدينتين.

وأوضح أن اتفاقية التوأمة بين الإسكندرية وباڤوس تتضمن فى بنودها التعاون فى مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد والعلوم و التكنولوجيا والشباب والرياضة والنواحى الاجتماعية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك و الذي سيعود بالنفع على المدينتين.

كما شارك محافظ الإسكندرية، اليوم، في مؤتمر تنمية العضوية والأجيال الجديدة للمنطقة الروتارية بمصر.

وفي كلمته؛ وجه المحافظ الشكر إلى الأندية الروتارية بمصر مشيدا بدورها في خدمة المجتمع ودعم جهود الدولة إلي جانب مؤسسات المجتمع المدني.

كما أشار إلي الدور الراسخ للأندية الروتارية بمحافظة الإسكندرية الذي يتضح جليًا في العديد من المبادرات والأنشطة التي أطلقوها لدعم أهلينا البسطاء في القرى والمناطق العشوائية.

وكذلك تعاونها المثمر في دعم وتوعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا، فضلًا عن مساهمتهم في مواجهة المشكلات الكبيرة التي تواجه المجتمع السكندري في مختلف المجالات.

وأوضح "الشريف" "أن الأوطان لا تبنى إلا بسواعد أبنائها وحكمة شيوخها وتفاني شبابها ورجالها ونسائها، ومصر تحتاج إلى تكاتف أبنائها من مختلف الأعمار والمجالات للمساهمة في مواجهة التحديات التي نمر بها جميعًا".

وأكد أن المحافظة على أتم استعداد لاستقبال ودعم الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز التعاون بين المحافظة والأندية الروتارية لخدمة المجتمع السكندري.