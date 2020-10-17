 القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الكليات في أول يوم دراسة

تفقد الدكتور هشام جابر المكلف بتسيير أعمال رئيس جامعة الاسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم السبت، كليات مجمع العلوم الإنسانية، وكليات الصيدلة، وعلوم للشاطبي، والزراعة، والحاسبات وعلوم البيانات، والدراسات الاقتصادية، والهندسة، ومجمع أبيس الجديد، للتأكيد على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من قياس درجة حرارة للطلاب عند دخولهم من البوابات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد بين الطلاب في المدرجات، ومنع التجمعات، بالإضافة للاطمئنان على انتظام الدراسة بجميع الكليات، وإعلان الجداول الدراسية للطلاب، وتجهيز قاعات المحاضرات والمعامل وتعقيمها، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وإنهاء أعمال القيد والتسجيل للطلاب الجدد بالكليات.

وأكد "جابر"، على أهمية الالتزام بكل ضوابط الأمن والسلامة واستمرارية النظافة والصيانة للحرم الجامعي والمنشآت الجامعية على مدار العام، مضيفًا أن الجامعة استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديد وتجهيز البنية التحتية التكنولوجية، والبنية التحتية الانشائية، والذى سيشهد تطويرًا في العملية التعليمية، من خلال تطبيق عدة أنظمة حديثة مثل التعليم عن بعد، والتعليم الهجين، مؤكدًا أن جامعة الاسكندرية لها السبق والريادة في تطوير تلك المنظومة منذ عدة أعوام وقبل جائحة كورونا، مضيفًا أنه تم التوافق على استخدام عدة مواقع إلكترونية تم تدريب طاقم التدريس على التعامل معها لتسهيل المنظومة الإلكترونية الجديدة على الطلاب، ووضع عدة خطط للتعامل مع الأزمات التي قد تحدث.

وأوصى الدكتور هشام جابر، بالاهتمام بالأنشطة الطلابية المختلفة، مؤكدًا أن الجامعة مستمرة في دعم هذه الأنشطة سواء الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية، ودعم هذه الأنشطة وتوسيع قاعدة المشاركة فيها بين الطلاب، جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية إيمانًا بأهمية هذه الأنشطة في تكوين شخصية الطالب المتكاملة.