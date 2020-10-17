"وكر الذئاب".. وثائقي يكشف آلية تتبع نظام أردوغان لمعارضيه عبر الهاتف

كشف الفيلم الوثائقي "وكر الذئاب"، الذي بثته قناة "Extra News" الفضائية، طريقة تجسس نظام أردوغان من خلف تطبيقات الهواتف لاصطياد على كل ما يعارضه في العالم.

وأضاف الفليم الوثائقي، أنَّ التطبيق ورط القنصلية التركية في ميونخ وكان من المفترض إجراء مقابلة مع شاب ألماني من أصل تركي هدد بالقتل من خلال اتباع اردوغان في ولاية بايرن إذا لم يتوقف عن معارضة اردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي من ألمانيا.

وقال إريش شميدت إينيوم، خبير الاستخبارات الألماني، إنَّه بمساعدة القنصلية التركية في ميونخ تمّ تطوير التطبيق على التليفون المحمول حتى يمكّن أي تركي يعيش في ألمانيا من إرسال بلاغات أو معلومات لمقر المخابرات التركية في أنقرة، وعليه يتمّ إرسال البلاغ عبر هذا التطبيق عن أي شخص ذكر كلمة معارضة حول سياسات أردوغان في ألمانيا، وعند سفر شخص لتركيا يتمّ القبض عليه فور وصوله لتركيا.

فيما أكّد حسين خضر، عضو برلمان مدينة هيدنهاوزن بولاية شمال الراين، أنَّ المعارضين لأردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تم التحفظ عليهم في تركيا وسجنهم وبعضهم تمّ تعذيبهم للاعتراف ببعض الاتهامات، وكان التعبير عن الرأي من خلال وسائل التواصل تعتير جريمة في نظام أردوغان، ولكن يتمّ ملاحقتهم بطريقة خطيرة ودون إعلامهم فبمجرد زيارتهم لتركيا يتمّ اعتقالهم.