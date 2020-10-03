جامعة طنطا تفوز بمشروع "إيراسموس" لخدمة مشروعات التنمية

أعلن الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، فوز الجامعة بمشروع "إيراسموس"، أحد المشروعات التنافسية الممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، لخدمة قضايا التنمية الشاملة، تحقيقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وذلك خلال الفترة من 2020 إلى 2023، بالتعاون مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا من الجانب المصري، وجامعة الكيمياء والتكنولوجيا بالتشيك من الجانب الأوروبي.

وقال القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا إنه تم توقيع عقود المشروع بمقر إدارة جامعة طنطا، اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد محمد عياد، الأستاذ بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور وائل عبد القادر عامر، الأستاذ المساعد بكلية العلوم، ومنسق المشروع بجامعة طنطا، والدكتور صالح شلبي، منسق مشروعات "إيراسموس" في جامعة طنطا.

وأضاف أن المشروع يسمح بتبادل الزيارات والتدريب لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بكليات العلوم والصيدلة والهندسة والزراعة، في مجالات الكيمياء والبيئة والهندسة الكيميائية بين جامعة طنطا والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الكيمياء والتكنولوجيا بالتشيك.

وأشار "عتمان" إلى أن هناك مشروع قائم حالياً في مجال الكيمياء ومعالجة المياه، بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وكلية العلوم جامعة طنطا، وبين الأكاديمية التشيكية للعلوم، والممول من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والأكاديمية التشيكية للعلوم.

وأوضح نائبا رئيس الجامعة الدكتور الرفاعى مبارك، والدكتور كمال عكاشة، حرص قطاعي الطلاب والدراسات العليا بالجامعة على تعزيز أواصر التعاون الدولي، وبحث تبادل الخبرات على مستوى التبادل الطلابي، وإتاحة منح فردية للطلاب والباحثين للسفر إلى أوروبا، وبما يضمن لجامعة طنطا التقدم بقوة في التصنيفات الدولية، وتحقق منافسة قوية مع الجامعات العالمية.