جامعة طنطا تحصد 6 من جوائز الدولة التشجيعية و"الأفراد"

حصدت جامعة طنطا 4 جوائز من جوائز الدولة التشجيعية، حيث فاز الدكتور شريف عبد السلام الأستاذ مساعد الكبد بكلية الطب بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، والدكتور فتوح راشد الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الطبية، والدكتور وائل عبد القادر عامر، المدرس بكلية العلوم بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم الأساسية، والدكتور محمد محمود عبد المجيد المدرس بكلية الهندسة بجائزة الدولة التشجيعية فى العلوم.

وقال الدكتور عماد عتمان، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، في تصيح له اليوم، إن حصول أربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة على جوائز الدولة التشجيعية يعكس اهتمام الجامعة بالبحث العلمي ودعمها اللا محدود لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مؤكداً حرص الجامعة على ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات التنمية الشاملة للمجتمع.

كما حصلت الجامعة على جائزتين من جوائز الدولة للأفراد والهيئات لعام 2019، حيث فاز الدكتور حمدى محى الدين عفيفى، الأستاذ بكلية الهندسة بجائزة المرحوم المهندس عثمان أحمد عثمان فى مجال تطوير صناعة التشييد والمقاولات المصرية، والدكتورة نادية عبد العزيز الصواف المدرس بكلية الآداب مناصفةً مع الدكتورة هبة أحمد المتبولى المدرس بكلية الآداب جامعة طنطا بجائزة الدكتور شوقى محمود سالم فى مجال إدارة المعرفة والمعلوماتية.

كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نظمت حفلًا كبيرًا حضره الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجري إعلان أسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2019(جوائز النيل والتقديرية والتفوق والتشجيعية).