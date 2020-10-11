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جامعة طنطا: توقيع الكشف الطبي على 641 مواطنا بقرية صفط.. والعلاج مجاناً

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احمد فتحي ورفيق ناصف
07:38 م | الأحد 11 أكتوبر 2020
جامعة طنطا

جامعة طنطا

تواصل القوافل الطبية الشاملة لجامعة طنطا للمرة الثانية، تقديم خدماتها، حيث تم إجراء الكشف الطبي علي 641 من أهالى قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتقديم العلاج مجانًا، وذلك تحت رعاية الدكتور عماد عتمان القائم بعمل رئيس الجامعة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية.

وأكد الدكتور عماد عتمان، على استمرار القوافل الطبية للمناطق الأكثر احتياجًا فى إطار احتفالات محافظة الغربية بعيدها القومي، انطلاقا من دور الجامعة المجتمعي وبهدف خدمة البسطاء من المرضى.

يذكر أن القافلة ضمت أساتذة فى مختلف التخصصات الطبية، بمشاركة الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر الحجار، وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي، مدير عام مشروعات البيئة.

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