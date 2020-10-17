شروط الحصول على "القرض التعليمي" من 7 بنوك

علمت "الوطن"، من مصادر مطلعة أن هناك عددًا من البنوك تعتزم زيادة قيمة قروض التعليم، وخفض قيمة الفائدة عليه.

وتتنافس البنوك على نسبة الفائدة المقدمة على القرض، وقيمة الحد الأدنى والأقصى له، وفترة السداد ونسبة المصاريف الإدارية من إجمالي قيمة القرض، إضافة إلى تقديم تسهيلات خاصة بطلب البنوك خطاب مختوم من إدارة الموارد البشرية من جهة العمل التي يعمل بها العميل للحصول على القرض.

وتقدم بعض البنوك قرضًا تحت اسم "القرض التعليمي"، تصل قيمته لنصف مليون جنيه، لمساعدة أولياء الأمور على تمكين أبنائهم من سداد المصروفات الدارسية في الجامعات والمدارس.

ويشمل الخطاب تفاصيل الراتب ومدة عمل العميل وصورة من الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق حديث وخطاب موقع من الجامعة أو المدرسة بإجمالي تكاليف ومصاريف الدراسة، كما تعمل البنوك على توفير وثيقة تأمين على حياة العميل لضمان حصولهم على أقساط القرض حال وفاة العميل أو إصابته بالعجز.

وترصد "الوطن" في هذا التقرير، شروط الحصول على القرض التعليمي في 7 بنوك عاملة في السوق المصري، وهي البنك التجاري الدولي، وQNB الأهلي، ومصر، والقاهرة، وفيصل الإسلامي، وEG بنك، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

البنك التجاري الدولي cib

- قيمة القرض تصل إلى 150 ألف جنيه.

- مرونة في السداد على فترات تصل على 5 سنوات.

- الحصول على الموافقة خلال 48 ساعة بأقل المستندات المطلوبة.

- مرونة في السداد على فترات تتراوح بين 12 شهرًا حتى 96 شهرًا.

- إمكانية الحصول على القرض بضمان شهادات الادخار أو الودائع لأجل.

QNB الأهلي

- مدة القرض تصل إلى 48 شهرًا.

- قيمة القرض تصل إلى 500 ألف جنيه.

- متاح لعملاء تحويل الراتب في QNB الأهلي.

- السن لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا عند نهاية مدة القرض.

- تمويل يصل إلى 95% من المصاريف الدراسية والكتب.

بنك مصر

- قيمة القرض: تتراوح بين ألفي جنيه إلى 300 ألف جنيه كحد أقصى.

- مدة السداد: تتراوح بين 6 أشهر إلى 7 سنوات كحد أقصى.

- نسبة الفائدة: 18% متناقصة.

- المصاريف الإدارية: 1% من إجمالي قيمة القرض.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل: 1000 جنيه.

- السن: من 21 عامًا إلى 65 عامًا.

بنك القاهرة

- قيمة القرض: تتراوح بين 15 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه.

- مدة السداد: من 6 أشهر إلى عام.

- نسبة الفائدة: 18.5% متناقصة.

- المصاريف الإدارية: تختلف حسب حالة العميل ونوع الشركة التي يعمل بها.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل: 5 آلاف جنيه.

- السن: من 21 عامًا إلى 60 عامًا.

بنك فيصل الإسلامي

- قيمة مرابحة التشطيب: تصل إلى 500 ألف جنيه.

- فترة السداد: تصل إلى عام واحد.

- العائد حال تحويل المرتب: 16% متناقصة تزيد 1% حال عدم تحويل راتب.

- المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة المرابحة.

- الحد الأدنى للراتب: 1500 جنيه.

- سن العميل: من 21 عامًا إلى 60 عامًا.

بنك EG

- قيمة القرض: تتراوح بين 10 آلاف جنيه إلى مليون جنيه كحد أقصى.

- مدة سداد: عام واحد.

- نسبة الفائدة: 18.5% سنويًا متناقصة.

- المصاريف الادارية :2% من إجمالي قيمة القرض.

- الحد الأدنى للدخل الشهري للعميل: 1500 جنيه لعملاء البنك و3 آلاف جنيه غير العملاء.

- السن: يتراوح بين 21 عامًا إلى 60 عامًا عند سداد آخر قسط من القرض.البنك العربي الأفريقي الدولي

- قيمة التمويل تصل إلى 100% من مصاريف الدراسة.

- مرونة في مدة سداد التمويل تصل إلى 84 شهرًا (7 سنوات).

- مدة التمويل تصل إلى 12 شهرا.

- نسبة التمويل تصل إلى 90% من قيمة المصروفات الدراسية.

- مبلغ تمويلي يبدأ من 15 ألفا حتى 100 ألف جنيه.

- الحد الأدنى للدخل 5000 جنيه.