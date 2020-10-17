موديلات 2021.. أرخص 3 سيارات "سيدان" في السوق المصري

داخل سوق السيارات المحلي، تظل الفئة السعرية نقطة المقياس لأغلب المستهلكين في تحديد الموديل والعلامة التجارية والوكيل الأنسب للسعر المتاح، ومع تعدد العلامات التجارية للشركات (المجمعة محليًا والمستوردة)، وكثرة المستوردين، اختلفت الفئات السعرية للسيارات.

وتستعرض السطور التالية أبرز مواصفات أرخص 3 سيارات صالون (سيدان) داخل السوق المحلي المصري موديل 2021.

لادا جرنتا

تتفرد سيارة لادا جرانتا داخل السوق المحلي بفئتين مختلفتين في التجهيزات، ويصل سعر الأولى منها إلى 149 ألف جنيه، والثانية إلى 169 ألفًا.

وتأتي السيارة بنوعين من المحركات، الأول رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي)، والذي ينتج قوة 87 حصانًا، ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، والثاني رباعي الأسطوانات وبسعة 1.6 لتر (1600 سي سي)، وينتج قوة 98 حصانًا، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 176 كم/س، وتستهلك 7.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وتتحرك من حالة الثبات وحتي سرعة 100كم/س خلال 11.4 ثانية، وتأتي بجنوط قياس 14 بوصة.

بي واي دي F3

تتوافر سيارة "بي واي دي F3" داخل السوق المحلي المصري بفئة واحدة، ويصل سعرها إلى 168 ألف جنيه، ويأتي موديل 2021 للسيارة بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.5 لتر (1500 سي سي)، وينتج قوة 108 أحصنة، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات مانيوال.

وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ س خلال 12.1 ثانية، وتستهلك السيارة متوسط 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100كم، فيما تصل مساحة الصندوق الخلفي لها 360 لتر، وسعة خزان الوقود 50 لتر.

رينو لوجان

تتوافر سيارت "رينو لوجان" من الوكيل المحلي لها المصرية العالمية للسيارات "EIM" بـ6 فئات مختلفة التجهيزات، وتأتي الفئة الأولى منها بسعر 169 ألف جنيه؛ بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر (1600 سي سي) ينتج قوة 90 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلي 128 نيوتن/متر.

وتعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي، وتتسارع من وضع الثبات وحتي سرعة 100كم/س خلال 11.5 ثانية، فيما يبلغ متوسط استهلاكها من الوقود لقطع مسافة 100 كم حوالي 6.3 لتر.