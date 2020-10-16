جامعة كفر الشيخ تعلن توافر وظيفتي أمين "عام ومساعد"

أعلنت جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، عن حاجتها لتعيين شخصين بوظيفتي أمين عام الجامعة وأمين مساعد الجامعة، وهما من الوظائف الإدارية العليا بالجامعة.

وأكدت الجامعة أن وظيفة الأمين العام تمثل قمة الأجهزة الإدارية والمالية بها، ويختص شاغل الوظيفة بأعمال الإشراف والتوجيه والمتابعة على الوحدات الإدارية والمالية، أما وظيفة أمين عام مساعد للجامعة، تكون معاونة الأمين العام في كافة الأعمال التي تدخل في اختصاصه.

ووضعت الجامعة عدة شروط لشغل الوظيفتين كالآتي:

المهارات الأساسية

-اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة، وفقا لنظام التدريب الوارد بأحكام القانون رقم (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، ووضع خطط وبرامج العمل ومتابعتها.

المهارات الفنية

-القدرة على القيادة والتوجيه، والمعرفة بإحدى اللغات الأجنبية، والمعرفة الكافية بعلوم الحاسب الآلي، وأن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة المعلن عنها.

سنوات الخبرة

- قضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، ويفضل من له خبرة في العمل بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972، بالنسبة لأمين عام الجامعة.

-قضاء مدة بينية قدرها سنتان على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة، بالنسبة لأمين عام مساعد الجامعة.

المؤهل

- مؤهل دراسي عال مناسب مع خبرة متخصصة في مجال العمل.

المستندات المطلوبة

- بيان الحالة الوظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم، معتمدًا من جهة عمله وموضحًا به:

- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

- تقارير وبيانات كفاية الأداء عن الخمس سنوات الأخيرة، والخبرات النوعية والزمنية.

- الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.

- العلاوات التشجيعية.

- خطابات الشكر والتقدير.

- الجزاءات إن وجدت – إيقاف عن العمل.

- بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها.

- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

- بالإضافة إلى أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك.

- اقتراحات لتطوير العمل بالوظيفة المتقدم إليها وتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها، وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط الإجراءات (طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017)، تقدم جميع المستندات الموضحة بعالية من أصل و8 نسخ.

كما تقدم الطلبات باسم رئيس الجامعة، وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بالجامعة (بمقر الإدارة العامة للموارد البشرية بالجامعة)، ولن يلتفت إلى الطلبات التي وردت قبل الميعاد، أو التي ترد بعد الموعد المحدد، كما ستستبعد الطلبات غير المستوفاة لشروط الإعلان.