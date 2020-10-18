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حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:16 ص | الأحد 18 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

مولود برج العذراء يتميز بحبه لتنظيم وقته، وإتمام جميع مهامه المسندة إليه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالطاقة والحماس مما يحقق لك فائدة أو يدر عليك مالا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس في برجك تعدك بالاقتراب من الأحباب وتسعد بحبهم وتقديرهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

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