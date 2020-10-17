بضحكة وعلامة نصر.. فرحة أطفال الإسكندرية بتطوير الدخيلة

بفرحة طفولية ورفع علامة النصر، عبر أطفال منطقة الدخيلة، غرب الإسكندرية، عن فرحتهم ببدء اعمال تطوير المنطقة، من قبل "صندوق تطوير العشوائيات"، التابع لمجلس الوزراء، فبعد معاناة طويلة، بسبب سوء حالة الطرق والصرف الصحي، والعيش بحياة غير آدمية، بدأ صندوق تطوير العشوائيات في تطوير المنطقة، لإنهاء معاناة الأهالي.

وأجرى محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، جولة مفاجئة اليوم السبت، لمتابعة أعمال التطوير ومعدلاتها بمنطقة "الدخيلة الشمعدان" بنطاق حي العجمي، وذلك بعد إطلاقه إشارة البدء في تطويرها منذ أبريل الماضي، تنفيذا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير 7 مناطق عشوائية بالإسكندرية، بتكلفة 811 مليون جنيه، وذلك بحضور السيد موسى، رئيس حي العجمي، والمهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والنقل.

واستمع المحافظ إلي أهالي منطقة الدخيلة، ومدى رضاهم عن أعمال التطوير التي تتم، حيث أشاد المواطنون بالتحسن الملحوظ في مستوى الخدمات، كما وجه المحافظ مدير مديرية الطرق بإنشاء عدد من المطبات بالشارع، للحفاظ على سلامة أبناء المنطقة، وشدد على ضرورة الاهتمام بمستوى النظافة بالمنطقة، ورفع جميع الإشغالات، أو المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير، أولاً بأول.

وأطلق محافظ الإسكندرية إشارة البدء في تطوير منطقة الدخيلة، باستثمارات تبلغ 86 مليون جنيه، وخلال مدة تنفيذ 12 شهراً، وتضم الأعمال تطوير شبكة الإنارة، بتكلفة 8.3 مليون جنيه، من خلال تركيب 1170 ذراعاً و150 عمود إنارة، وتطوير الطرق، بتكلفة 77 مليون جنيه، من خلال رفع كفاءة ورصف 256 شارع، وتدعيم شبكة "الشنايش" بالمنطقة، بتركيب 800 "شنيشة" جديدة لتصريف مياه الأمطار.

وكان صندوق تطوير العشوائيات، التابع لمجلس الوزراء، قد بدأ بتطوير 5 مناطق عشوائية في الإسكندرية، من أصل 7 مناطق مقرر تطويرها، وهي العصافرة قبلي بحي المنتزه ثاني، ومنطقة نادي الصيد بحي وسط الإسكندرية، ومنطقة الدخيلة بنطاق حي العجمي، ومنطقة محسن الكبري بحي المنتزه أول، ومنطقة الحضرة الجديدة بحي محرم بك، ويبلغ عدد سكان هذه المناطق حوالي 2 مليون نسمة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لأعمال التطوير نحو 811 مليون جنيه.