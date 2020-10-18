حظك اليوم الأحد 18-10-2020 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بحبه للموازنة بين جميع أمور حياته، سواء كانت مهنية أو شخصية، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

ظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للاهتمام بالمسائل المالية والمهنية، فقط راجع جيدا خطواتك تفاديا للخطأ.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

الشمس ببرجك تمنحك سحرا ويقظة، فقط اليوم لا تتسرع في الكلام أو في إعطاء وعود .

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان عمرو دياب والذي يوافق تاريخ ميلاده 11 أكتوبر.