جولات مكثفة لمرشحى نواب البحر الأحمر قبل بدء "الصمت الانتخابي"

قبل ساعات من بدء فترة "الصمت الانتخابي" التي تبدأ غداً الأحد، شهدت مدن رأس غارب والغردقة بالدائرة الأولى في محافظة البحر الأحمر، وسفاجا والقصير ومرسي علم بالدائرة الثانية، جولات انتخابية مكثفة للمرشحين، استعداداً لخوض الانتخابات مجلس النواب.

وشهدت مدينة الغردقة حضوراً نسائياً كبيراً، للمشاركة في أحد المؤتمرات الانتخابية الحاشدة، نظمه المرشح "تيتو الخطيب"، مرشح حزب "حماة الوطن"، عن الدائرة الأولى، بحضور المئات من المواطنين وأنصار ومؤيدى المرشح، الذي يتنافس على زعامة قبيلة "البراهمة"، مع اثنين من النواب الحاليين من نفس القبلية، وهما "محمد محمد عبد المقصود"، و"حمادة غلاب".

كما نظمت أمانة حزب "مستقبل وطن" مؤتمراً حاشداً لتأييد مرشحه "ناصر عطية"، على المقعد الفردي بالدائرة الثانية، وذلك بمدينة القصير، مسقط رأس المرشح، وذلك بحضور المؤيدين والأنصار الذين أعلنوا عن دعمهم الكامل لمرشح الحزب خلال الانتخابات القادمة.

وأجرى "جمال السليك"، مرشح حزب "حماة الوطن"، والمنافس على المقعد الفردي بالدائرة الثانية، عدداً من الجولات الانتخابية بمدن القصير وسفاجا ومرسى علم، وعقد لقاءات مع الشيوخ والقبائل والعائلات، حيث استقبله أحد مؤيديه، يُدعى "شاذلي ربيع"، مستقلاً جرار زراعي، في إشارة إلى الرمز الانتخابي للمرشح، علماً بأن مدن سفاجا والقصير ومرسى علم من المدن الساحلية، ولا توجد بها جرارات زراعية.

وأعلنت قبيلة "العرب"، أقدم قبائل البحر الأحمر على الإطلاق ومدينة الغردقة على وجه الخصوص، تأييدها الكامل لمرشح القبيلة، "أيمن معوض"، المرشح المستقل على المقعد الفردي لدائرة رأس غارب والغردقة.

ويخوض المعركة الانتخابية بمجلس النواب بالبحر الأحمر 32 مرشحاً، بواقع 16 مرشحاً في الدائرة الأولى، و12 مرشحاً للثانية، و4 مرشحين للدائرة الثالثة، يتنافسون على 3 مقاعد، بواقع مقعد واحد لكل دائرة.