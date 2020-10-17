متحدث التعليم العالي عن بداية الدراسة: رأينا السعادة على وجوه الطلاب

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن العام الدراسي بدأ هذا اليوم، بزيارة تفقدية للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي لجامعتي القاهرة وعين شمس.

وأضاف عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc": "لاحظنا السعادة على الطلاب، زي ما يكون الطلاب سعداء ببداية العام الدراسي، بسبب القعدة الطويلة التي اضطرتهم إليها ظروف جائحة كورونا".

وتابع: "كان هناك متابعة دقيقة لعملية دخول الطلاب إلى الجامعات، والاهتمام بالتباعد الشخصي واستخدام الكمامات، وجرى التوجيه بالحفاظ على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وتلقي العلم وفق البرنامج الذي أطلقته الوزارة وهو برنامج التعلم الهجين، حيث يجمع بين التعليم وجها لوجه، والتعلم من خلال المنصات الإلكترونية".

وبدأت الجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، استقبال طلابها الجدد والقدامى، في أول أيام العام الدراسي الجديد 2020-2021، وسط عدد من الإجراءات الاحترازية المشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمتمثلة في تركيب بوابات للتعقيم على الأبواب الرئيسية للجامعات والكليات، لتعقيم الطلاب قبل الدخول، فضلًا عن وضع المعقمات والمطهرات للأيدي على جميع مداخل الكليات، بالإضافة إلى حظر دخول الطلاب إلى الحرم الجامعي دون ارتداء كمامة.

وعنف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، الأمن الإداري بجامعة عين شمس، لسماحهم بدخول بعض الطلاب دون ارتداء كمامات داخل الحرم الجامعي، مشددًا على عدم السماح لأي شخص بالدخول للجامعة دون ارتداء كمامات، موجها بإحالة أي طالب إلى الأمن الإداري في حال مخالفته لتعليمات وإجراءات الوقاية الصحية.