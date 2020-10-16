سميرة عبدالعزيز: تعييني بـ"الشيوخ" أفضل تكريم لي في أواخر عمري

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، إنها تفضل لقب الفنان عن النائبة، "قلت من البداية، إذا كان مجلس الشيوخ سيمنعني عن عملي الذي أحبه، فسوف اعتذر عنه، وقلت لا يمكن فطمنوني وقالولي احنا عارفين وعاوزينك زي ما أنتي وبقالي 3 أيام بحضر في الأوراق المطلوبة مني، وبالفعل حضرتها وبعتهالهم وربنا يستر".

وعن تلقيها خبر تعيينها في مجلس الشيوخ، أضافت "عبدالعزيز"، خلال لقاء عبر الصوت والصورة ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، قائلة: "مصدقتش لما قالولي وكلموني في الاسكندرية كنت بعمل الأمسية الثقافية اللي بتقدمها الاوبرا، جالي تليفون وقالولي الرئيس السيسي عينك في مجلس الشيوخ، قولتلهم إزاي مش أنا يمكن أنا معرفش، فقالولي احنا هنعرفك كل حاجة، تعالي النهاردة الساعة 5، قولتلهم أنا في إسكندرية فقالوا حاولي تقومي دلوقتي وتوصلي عندنا الساعة 5".

وتابعت: "كنت سعيدة جدا جدا بالتعيين لأنه تكريم عظيم بالنسبة لي ودة أجمل تكريم في أواخر عمري، واحترمت جدا اختيار الرئيس ليا، قولت اكيد هو متابع الفن الجيد من الفن غير الجيد، وممكن يكون اختياري بالسبب دة وإن شاء الله يقدرني أن الفن يرجع بطريقته المحترمة الجميلة غير ما يقدم دلوقتي".

ستعد مجلس الشيوخ، الأحد المقبل، لعقد جلسته الافتتاحية للبدء فى أول دور انعقاد له بعد انتخابه، وذلك بعد اختيار رئيس الجمهورية للمعينين الـ100 بالمجلس النيابى، حيث شملت قائمتهم عدداً بارزاً من رؤساء وممثلى الأحزاب السياسية والإعلاميين والصحفيين والفنانين وممثلى النقابات.

وتصدر قائمة المعينين بمجلس الشيوخ عدد من الصحفيين والإعلاميين، وشملت كلاً من الكاتب الصحفى محمود الكردوسى، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، رئيس قنوات dmc، والكاتب الصحفى عبدالمنعم السعيد، رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، والكاتب الصحفى والإعلامى مصطفى شردى.

وشملت القائمة كلاً من الدكتورة نادية مبروك، رئيس الإذاعة، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، عضو مجلس إدارة نقابة الإعلاميين حالياً، وإبراهيم أبوكيلة، رئيس تحرير كتاب الجمهورية، رئيس تحرير جريدة الرأى للشعب، ومحمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضى وسكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفى إبراهيم حجازى، والكاتب الصحفى محمد صلاح البدرى.

شهدت القائمة تمثيلاً بارزاً للأحزاب السياسية، فى التعيينات، إذ تضمنت كلاً من سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، والمستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، وكلاً من الدكتور هانى سرى الدين وخالد قنديل وعبدالعزيز النحاس، عن حزب الوفد، والفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، والربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، ونبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وتيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأشرف ثابت، نائب رئيس حزب النور. إلى جانب تمثيل عدد من شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين أبرزهم: ‏سها سعيد، وأكمل سامى نجاتى، ومحمد فريد، وعلاء مصطفى.

وضمت قائمة النواب المعينين فى الشيوخ عدداً من ممثلى النقابات أبرزها المعلمين والمحامين والتمريض والإعلاميين، بعد تعيين طارق أبوسعدة، نقيب الإعلاميين، وخلف الزناتى، نقيب المعلمين، وسامح عاشور، نقيب المحامين السابق، والدكتورة كوثر محمود، نقيبة التمريض. وشملت القائمة عدداً من الفنانين، أبرزهم الفنان يحيى الفخرانى والفنانة سميرة عبدالعزيز.