القائمة الوطنية تنظم مؤتمرا حاشدا لمرشحيها بالأقصر

نظمت القائمة الوطنية بمحافظة الأقصر، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، بديوان آل العماري بقرية منشاة العماري، بحضور الدكتور محمد العماري، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، والمرشح على القائمة الوطنية في الأقصر، وحضور كل من أماني الشعولي وزينب السلايمي وأحمد إدريس، مرشحي القائمة، وبحضور الإعلامي مصطفى بكري المرشح عن القائمة.

وقال الدكتور محمد العماري، إن مصر تواجه تحديات عديدة تستوجب وحدة الصف خلف القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي، داعيا المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات، وتفويت الفرصة على المتربصين.

وأشار الإعلامي مصطفى بكري، إلى أنه يراهن على وعي الشعب المصري، ووقوفه خلف القيادة السياسية، ودحر مؤامرات أهل الشر، ولفت إلى أنه منذ أيام، تسربت الوثائق الأمريكية السرية في مراسلات خاصة بهيلاري كلينتون، تكشف ما تعرضت له مصر في 25 يناير، وتآمر الإخوان، ووصول الإسلاميين للحكم، في مؤامرة ضد مصر وضرب القضية الفلسطينية.

وأضاف أن الأمريكان كان هدفهم تفتيت الوطن العربي، ومنها مصر، لعمل دويلات في كل مكان، مؤكدا أن الشعب انتصر بفضل القيادة الوطنية بقيادة السيسي في 30 يونيو.

ويصل عدد الناخبين الذي يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر لـ833557 ناخبًا، وعدد المراكز الإنتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية يبلغ 201 لجنة فرعية.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام قادمة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح بانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل 2 من مرشحي الأقصر كما تم استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة.

وأوضح بكري، أنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت مصر إنجازا كبيرا في العديد من المشروعات القومية والوطنية في وقت قياسي.