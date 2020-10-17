صور.. وصول جثمان والدة الشهيد أحمد منسي لمقابر الروبيكي

وصل جثمان والدة الشهيد أحمد منسي لمقابر الروبيكي لدفنها بمقابر الأسرة.

وكان رضا المنسي، شقيق الضابط الشهيد العقيد أحمد المنسي، أعلن وفاة والدته سناء جاد، اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كانت مريضة من قبل وفاة الشهيد.

واقيمت صلاة الجنازة على الفقيدة بمستشفى في التجمع الخامس، حيث كانت محتجزة لمدة أكثر من شهر إثر مرورها بأزمة صحية، ونقلت الأسرة الجثمان لدفنها بمقابر الروبيكي.

وكان أول ظهور للسيدة سناء جاد والدة الشهيد أحمد منسي في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة سي بي سي، وقدمت لها التهنئة بعيد الأم، موضحة أنها تشعر بروح ابنها حولها فى المنزل وكأنه مازال إلى جوارها، وأنها سعيدة بحب الناس له وحب زملائه له، وزارت كاميرا البرنامج منزل والدة "منسي" في مدينة العاشر من رمضان، وسط حفاوة من السيدة في أول لقاء لها منذ استشهاد نجلها.