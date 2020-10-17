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مصرع مواطن تحت عجلات قطار مطروح عند مزلقان "الحمام"

كتب:

محمد بخات
06:10 م | السبت 17 أكتوبر 2020
حادث قطار

حادث قطار

لقي مواطن مصرعه تحت عجلات قطار مطروح، قبل قليل، عند مزلقان مدينة الحمام، شرق مدينة مرسى مطروح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بتصادم قطار الركاب بأحد المواطنين، عند مزلقان مدينة الحمام، مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، قامت بنقل جثة المتوفي إلى مستشفى الحمام المركزي، ويجري التعرف على هويته.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية.

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